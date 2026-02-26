Roberto Álvarez: RD no ha gestionado menoscabar decisiones del TC sobre soberanía Nacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que República Dominicana no ha realizado gestiones para menoscabar decisiones del Tribunal Constitucional relacionadas con la soberanía nacional.

El canciller explicó que el país ha cumplido con su deber de informar sobre el estado de cumplimiento de fallos internacionales.

El funcionario indicó que República Dominicana no renuncia a su soberanía cuando asume compromisos internacionales, sino que la ejerce conforme a su Constitución.

“Comprometerse jurídicamente es una decisión soberana; firmar tratados no significa ceder soberanía, sino ejercerla dentro del marco constitucional”, sostuvo Álvarez al participar en la sexta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte, organizada por el Tribunal Constitucional (TC), en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El ministro explicó que en el siglo XXI la soberanía no puede entenderse como aislamiento ni como un poder absoluto sin límites, sino como una autoridad ejercida por el pueblo y organizada por la Constitución, que se proyecta responsablemente en el orden jurídico internacional.

Señaló que cuando el Estado dominicano firma y ratifica un tratado lo hace a través de los mecanismos constitucionales establecidos, atendiendo al interés nacional y con aprobación interna.

Estimó que, por tanto, asumir obligaciones internacionales no constituye una imposición externa, sino una manifestación de voluntad soberana.

Durante su intervención, el canciller abordó el debate sobre nacionalidad y el cumplimiento de decisiones internacionales.

Recordó que, conforme al artículo 26 de la Constitución y la normativa vigente, las decisiones de tribunales internacionales en materia de derechos humanos generan precedentes vinculantes para el país.

Asimismo, indicó que desde 2024 el Estado dominicano ha solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declarar la convencionalidad del régimen de adquisición de la nacionalidad de origen establecido en la Constitución de 2010, al sostener que determinar quiénes son los nacionales es un atributo soberano del Estado, siempre en armonía con los compromisos internacionales válidamente asumidos.

Álvarez sostuvo que la soberanía moderna ha evolucionado hacia un concepto de responsabilidad constitucional e internacional, en el que el poder está sometido al imperio de la ley y al control institucional.

“La soberanía no se protege rechazando compromisos, sino negociándolos con claridad, reciprocidad y compatibilidad constitucional”, expresó.

Legado de Duarte

Mientras el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, destacó que la soberanía constituye un valor esencial del orden constitucional dominicano y un legado del patricio Juan Pablo Duarte.

La actividad realizada en la PUCMM contó con la presencia de jueces de altas cortes, miembros del cuerpo diplomático, funcionarios y académicos, como parte de los esfuerzos del Tribunal Constitucional por fortalecer la cultura constitucional y democrática en el país.

Sobre la cátedra

La Cátedra Juan Pablo Duarte: Llamada Democracia Constitucional fue creada por el TC para promover la cultura constitucional en la ciudadanía. Con este acto, que se realiza cada año, el tribunal, garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, refirma el compromiso con la difusión de la carta magna y los valores democráticos.

A través de espacios de reflexión como este, se fomenta el análisis académico y la formación de una ciudadanía consciente de la importancia de la ley suprema del país como guía de vida de la nación y guardiana del fortalecimiento de las instituciones democráticas.