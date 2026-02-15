Médico recuerda como un amor puro a su esposa Lourdes Ricart Russo, fallecida en el Jet Set

Con profundo pesar y el eco de una herida que aún permanece abierta, el endocrinólogo Yulino Castillo rindió un homenaje de flores blancas a la memoria de su esposa, Lourdes María Ricart Russo, tras su pérdida en el fatídico desplome que afectó a los dominicanos.

El encuentro, realizado frente a las instalaciones de la discoteca Jet Set Club, lugar que fue escenario del trágico desplome del techo el 8 de abril de 2025, sirvió como espacio para que el médico expresara el dolor que siente por la ausencia de su amor puro.

Acompañado de sus hijos, colegas, amigos y miembros de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN), el doctor Castillo se dirigió a los presentes con palabras de amor que a su vez se hicieron profundas en el luto colectivo por los doctores fallecidos en la tragedia.

Para Castillo, recordar a Lourdes no es solo una pérdida, sino honrar una herencia de amor imborrable.

“Ese legado inmarcesible que mi esposa, nuestra compañera, madre, la madre de mis hijos, nos legó con el amor más puro. Quiero colocar estas flores en el centro de su alma y de su corazón”, expresó al recordar su amor eterno y puro.

En el acto por el Día del Amor y la Amistad, los presentes elevaron la oración por los fallecidos en la tragedia que cobró la vida de 236 personas que asistieron la noche del desplome para disfrutar de la música del merenguero Rubby Pérez, quien también murió en el suceso.

“Quiero que se me permita expresarlo, soñar en este mismo instante el corazón de mi familia agradecido por el legado; conceda y coloque en el pecho y en el alma de las personas fallecidas estas flores para que con ello tengamos cierto consuelo para el dolor que nos agobia”, dijo, con voz entrecortada.

Las flores blancas colocadas en el muro que cubre los restos de la discoteca simbolizaron el compromiso de los médicos endocrinólogos que se comprometieron a no permitir que los nombres de los fallecidos se queden en la historia y sean olvidados.

Durante el acto, la doctora Yicenia Brito, vicepresidenta de SODENN, explicó el profundo significado de la ofrenda floral, un símbolo de que sus almas descansan en paz y son recordados con amor.

"Esto es un símbolo de amor y de solidaridad hacia la inocencia caída. Las personas que se dieron cita en este lugar buscaban simplemente compartir y celebrar la vida, y aquí encontraron la muerte”, explicó durante la entrega de flores.

Brito hizo un llamado a la sociedad dominicana para mantener una cadena de oración constante, tanto por el descanso de las almas como por el consuelo de los sobrevivientes.