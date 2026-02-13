Tras cierre de la DEA, embajadora de EE.UU. encabeza actividad con el presidente de la DNCD

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, realizó este viernes su primera aparición pública luego de que ordenara el cierre temporal de las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ubicadas en Santo Domingo por un caso de presunta corrupción interna.

Teniendo a su lado al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, la representante Campos encabezó la clausura de una actividad formativa que busca fortalecer, desde el territorio dominicano, la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

La DNCD envió esta tarde a los medios de comunicación una nota de prensa en la cual compartió los detalles del encuentro.

De acuerdo con medios de comunicaciones estadounidenses, un supervisor que labora en las instalaciones de la DEA en República Dominicana fue arrestado por presuntamente cometer abusos en el programa de visas para informantes confidenciales.

Se trata de Melitón Cordero, quien se encuentra detenido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés).

Ante el supuesto hecho, la embajadora aseguró en un comunicado que no tolerará en su país, "ni en ningún otro", prácticas vinculadas con la corrupción.

"Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo", indicó ayer en un comunicado publicado en la red social X.

Reacción del Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno dominicano a través de su canciller señalaron que se trataba de una investigación que no involucraba a funcionarios o al Gobierno dominicano.

Momentos después del anuncio realizado por Campos sobre la inhabilitación transitoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) aclaró que funcionarios dominicanos no estaban implicados en la estructura delictiva.

Así lo expresó el canciller Roberto Álvarez, quien, según dijo, conversó con la embajadora, permitiéndole descartar esa posibilidad.

"Está motivada por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano", manifestó en su cuenta de la red social X.

Laboratorios de drogas

El acto en el cual se encontraban Campos y el vicealmirante Ulloa, realizado en la Academia de la DNCD, tiene el objetivo de preparar a un grupo de agentes de ese organismo de seguridad para integrarlos al nuevo "Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos".

Embajadora Leah Campos junto al presidente de la DNCD, José Cabrera Ulloa.Fuente externa

Con la conformación de esa unidad, la DNCD informó que República Dominicana se convertiría en el primer país de la región en implementar una iniciativa preventiva especializada frente a la amenaza emergente de laboratorios de drogas sintéticas.

Con este equipo de operaciones, la DNCD comunicó que podrá "intervenir, asegurar y desmantelar" laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación ilícita de metanfetaminas, opioides sintéticos, como el fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas.

De acuerdo con las informaciones compartidas por la entidad antinarcótica, los miembros tendrán capacidades tácticas, químicas, forenses, sanitarias, ambientales y legales, las cuales permitirán priorizar la seguridad del personal actuante y la ciudadanía.

El equipo estará integrado por diferentes instituciones estatales como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios, (DIGEMAPS), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), el Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias y Extrahospitalarias (DAEH).

Además, en el acto estuvieron presentes la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Rebecca Marquez, y el director Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, entre otros representantes de instituciones gubernamentales dominicanas.