Jean Alain Rodríguez acusa al Ministerio Público de retrasar su caso judicial

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo, este miércoles, que es una de las personas más interesadas en la solución del caso en donde el Ministerio Público lo señala a él y varias personas de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

"Somos los primeros interesados en que este proceso se desarrolle. Estamos contentos de que ya hoy podemos iniciar a presentar los incidentes que por más de cinco años hemos tratado de presentar", reveló Rodríguez.

Además, aseguró que varias situaciones han retrasado el juicio, una de ellas es que el órgano persecutor “no ha revelado las pruebas que tienen en su contra”.

"Le pedimos pruebas desde hace más de cinco años y no nos las entregan. ¿Cómo se va a conocer una acusación si no nos entregan la prueba? Si nos dan un disco duro que tiene defectos, ese tipo de temas es lo que ha retrasado el proceso", dijo Rodríguez.

Explicó que desde que el proceso inició, hace cinco años y siete meses, no ha faltado a una audiencia. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público no entregó la acusación en su contra a tiempo y que pidió un periodo adicional al juez, pero cuando ese plazo se venció volvió a pedirle más tiempo.

Incidentes

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, dio inicio a la presentación de los incidentes que quieran plantear las barras de defensa de los imputados, así las otras partes envueltas en el proceso.

"El tribunal se va a abogar a responder lo que de manera oral se ha planteado de conformidad en el principio del juicio", comentó antes de brindarle el primer turno de ponencia de incidentes a Enrique Vallejo Garib.

Además, junto a Jean Alain Rodríguez son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra; exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad y contra el exasesor Miguel José Moya.