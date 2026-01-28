Tribunal fusiona expediente de Altagracia Guillén con el caso de Jean Alain Rodríguez y compartes

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fusionó el expediente acusatorio de la imputada Altagracia Guillén Calzado, con el proceso seguido en contra del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y compartes, luego de un año de haber sido apoderado otro tribunal para conocer el proceso presunto acto corrupción administrativa.

El tribunal presidido por Claribel Nival Arias, Jissell Soto y Clara Castillo, tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por la defensa de Guillen Calzado y a la empresa Fire Control System MGM SRL, ordenando la continuación de la audiencia y llamando a los abogados para que abandonen los "discursos extensos".

Durante la lectura la magistrada Soto, precisó que la presidencia de la Cámara Penal remitió el expediente completo al Segundo Tribunal Colegiado, sin hacer distinciones sobre el desglose previo de la imputada y de la empresa Fire Control System.

Varían arresto domiciliario por presentación periódica a Altagracia Guillén, imputada en caso Medusa Lea también

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en abril del 2024, dispuso la separación del expediente de la imputada Altagracia Guillén Calzado del proceso en el cual se vincula al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Esto se produce luego de que la defensa técnica de Guillén presentará una licencia médica de 30 días por problemas de salud o “impacto negativo en las actividades cotidianas” de la imputada, y solicitará que esta pudiera comparecer en las audiencias de forma virtual, el Ministerio Público objetó.

La jueza Soto cuestionó que los representantes de la razón social no aclaran qué sucedió con la audiencia programada para febrero de 2025, lo que sugiere que la separación del proceso perdió vigencia tras la inhibición de los jueces anteriores.

“Al cumplirse hoy, 28 de enero de 2026, un año de las discusiones originales sobre este desglose, el tribunal consideró imperativo "subsanar la cuestión procesal" para evitar mayores dilaciones”, acotó la jueza

Soto enfatizó que la fusión no es un mero trámite, sino una garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, protegidos por los artículos 68 y 69 de la Constitución y el artículo 65 del Código Procesal Penal.

"El tribunal tiene un interés fehacientemente manifiesto en dar respuesta a este caso. Fusionar estas actuaciones nos permitirá fluir procesalmente y dar la respuesta que ustedes legítimamente demandan", afirmó la magistrada Soto.

La jueza Soto expresó su preocupación por el uso excesivo del tiempo en intervenciones que, a su juicio, podrían ser mucho más breves.

Señaló que ha observado como abogados de "notorio arraigo" se toman hasta 15 minutos para realizar peticiones que técnicamente podrían explicarse en 40 segundos.

Instó a las partes a adoptar un "discurso más simplificado" para colaborar con la celeridad del proceso y evitar el "grave retardo" que permite la ley en casos de fragmentación.

Citando el artículo 138 de la Constitución, la magistrada recordó que el tribunal tiene el deber de administrar los recursos y el tiempo de manera eficiente.

Aseguró que la unificación de los procesos es la vía más viable para evitar decisiones contradictorias y asegurar que el juicio avance sin los tropiezos que genera la división de pruebas y testimonios.