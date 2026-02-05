Encuentran cuerpo de uno de los dos pescadores desaparecidos en la Bahía de Neyba

Miembros de la Defensa Civil recuperaron la mañana de este jueves el cadáver de uno de los dos pescadores reportados como desaparecidos desde hace varios días en la Bahía de Neyba.

Carlos Confidente, director regional de la Defensa Civil, confirmó que se trata de Miguel Féliz Féliz, residente del sector Pueblo Nuevo.

Las labores se concentran ahora en la zona de la loma del Curro, donde se cree podría encontrarse Ramón Cuevas, el otro pescador desaparecido y quien reside en Pueblo Nuevo.

Según los parientes, ambos hombres salieron hace dos días a pescar. Presumen que las condiciones del mar provocaron el vuelco de la yola en la que navegaban, lo que habría causado la tragedia.

Autoridades locales y personal de salvamento coordinan las labores con embarcaciones y equipos de buceo.