Temperaturas frescas y lluvias pasajeras en todo el país

Las condiciones atmosféricas del territorio nacional continúan siendo dominadas por el viento moderado del noreste, creando temperaturas agradables y frescas con ráfagas de viento durante el día, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) para hoy miércoles.

La temperatura mínima estará entre 15 °C y 18 °C y la máxima entre 23 °C y 25 °C.

La presencia de un cielo nublado ocasionará lluvias aisladas y pasajeras en las regiones del norte y noreste, pasando en horas de la tarde y noche a dispersas y moderadas en las regiones sureste, suroeste y Cordillera Central.

En la costa atlántica recomiendan a los navegantes de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabron (Samaná), por efecto de un viento moderado, frecuentes ráfagas de viento y olas anormales.

Mientras que para la costa caribeña recomiendan permanecer en puerto desde isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), en el resto de ambas costas podrán realizar sus operaciones con normalidad, pero con la precaución de quedar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro por las ráfagas de vientos frecuentes y olas anormales.