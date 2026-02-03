Dos hombres mueren tras enfrentarse a puñaladas en comunidad Santa Elena, Barahona

Dos hombres murieron a causa de heridas de arma blanca tras enfrentarse a puñaladas la madrugada de este martes, en la comunidad Santa Elena, del municipio Barahona, en un hecho que vuelve a poner en evidencia los niveles de violencia social extrema que afectan a distintos sectores de la provincia.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar solo como Radhamés y Demóstenes, este último conocido como Virgilio, ambos residentes en la referida comunidad.

De acuerdo con informaciones obtenidas, los hombres sostuvieron una riña, durante la cual se ocasionaron heridas mortales de forma recíproca.

Tras el incidente, ambos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota (HRDUJM), donde el personal médico confirmó que llegaron sin signos vitales, por lo que sus cuerpos fueron llevados a la morgue del centro asistencial.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el móvil del enfrentamiento.

Se espera que en las próximas horas la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional (DRSPN) emita un informe con mayores precisiones tras concluir el levantamiento de evidencias y las entrevistas correspondientes.

El hecho ha consternado a los residentes de Santa Elena, quienes manifestaron preocupación por el incremento de conflictos violentos en comunidades vulnerables, donde factores sociales, emocionales y de convivencia continúan generando episodios de alto riesgo.

Pese a los llamados de las autoridades para la resolución pacífica de los conflictos, fortalecer la mediación comunitaria, como vías para prevenir hechos trágicos que enlutan a familias y comunidades enteras, estas reiteran el llamamiento a buscar el dialogo como mecanismo de encontrar puente de solución a cualquier dificultad que afecte a la comunidad.