JCE inicia captura de datos a su personal para la renovación de la cédula

La Junta Central Electoral (JCE) inició formalmente este jueves la captura de datos a su personal de cara a la renovación de la cédula de identidad y electoral y la cédula de identidad, como estaba establecido en el cronograma de ejecución anunciado anteriormente.

El inicio de captura de datos para las nuevas cédulas fue encabezado por el pleno de la institución, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, acompañados de los miembros suplentes Prado López Corniel, Cristian Perdomo, María Estela de León, Anibelca Rosario y Tony Tejeda; el cuerpo directivo de la JCE y la Comisión de la Mesa Técnica del proyecto de la Nueva Cédula.

Durante las palabras centrales, Jáquez Liranzo recordó, que el pasado 18 de diciembre, la JCE presentó a la opinión pública el diseño, las características tecnológicas de seguridad, así como el cronograma de ejecución del proceso de la nueva cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral, el cual impacta en la renovación a unos 9.4 millones de dominicanos y dominicanas.

Además, manifestó que la ejecución para el cambio de cédula a casi 9 millones y medio de personas, desplegadas a nivel nacional y en 36 países del mundo, no es "de golpe y porrazo", sino que ha conllevado, una fase previa de preparación, configuración, capacitación, planificación y pruebas que dieron como resultado el cronograma de ejecución para la renovación.

La captura de datos biométricos y personales inició con la servidora de la Junta Central Electoral, Digna Mercedes Díaz Rodríguez, quien tiene 53 años laborando en la institución.

Durante la jornada, realizada en el Auditorio de la sede central de la JCE, el director de Cedulación, Américo Rodríguez describió el flujo del proceso el cual consta de tomar un ticket de gestión de turnos; pasar al proceso de captura de datos biométricos y personales (fotos y huellas dactilares; tomar los datos personales y la verificación de datos por parte del usuario.

Cronograma

Jáquez Liranzo explicó que la ejecución del cronograma consta de dos etapas la primera, que inicia con el despliegue controlado y limitado, a realizarse el primer trimestre de este año 2026 (enero, febrero y marzo.

Este jueves se inició con la captura de datos biométricos y personales (y posterior entrega) a los servidores públicos de la Junta Central Electoral, excluyendo a los miembros del Pleno, los miembros suplentes y el secretario general.

La apertura formal del proceso iniciará el próximo 26 de enero, día del Natalicio de Juan Pablo Duarte, en que la JCE le entregará al presidente Luis Abinader, a través de un acto oficial, su documento de identidad.

Luego, en los meses de febrero y marzo tendremos el proceso de captura controlada y limitada y posterior entrega de la cédula física a servidores públicos y privados, de entidades con o sin fines de lucro, previamente aprobadas por el pleno.

En los meses de febrero y marzo se seguirá con el proceso de captura de datos y entrega física inmediata a personas focalizadas. Estos son los senadores, diputados, jueces de Altas Cortes, los delegados acreditados en la JCE, académicos, artistas, deportistas, religiosos, personalidades, miembros, presidentes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, entre otros sectores.

El presidente de la JCE dijo que, esos “cuatro hitos” tienen dos acciones concretas, la primera, las capturas de datos biométricos y personales (y posterior entrega de la cédula) a las personas que fueron capturadas; y segunda acción, que contempla la captura de datos biométricos y personales, así como la entrega física o inmediata de la cédula.

“Esto es importante aclararlo, porque durante los meses de febrero y marzo, la captura de datos y la entrega inmediata de manera focalizada a personas previamente definidas, como lo hemos señalado, tiene un alcance operativo determinado de hasta 4,000 cédulas como parte de una estrategia de expansión planificada que permite consolidar la operación, optimizar los flujos de atención y fortalecer los procesos de producción bajo condiciones reales de servicio”, dijo Jáquez.

Además, apuntó que esas 4,000 personas tendrán que acudir al auditorio de la JCE durante los meses de febrero y marzo a obtener la captura y posterior entrega inmediata en el cubículo habilitado donde estará la máquina quemadora a láser.

“Esta primera etapa señalada se enmarca en un modelo de despliegue progresivo, conforme a buenas prácticas internacionales en procesos de renovación de documentos de identidad que establecen la adopción de esquemas ordenados y controlados para garantizar la estabilidad operativa, la calidad del servicio y la confiabilidad integral de los sistemas antes de su despliegue a escala general”, señaló el presidente de la JCE.

Jáquez Liranzo manifestó que desplegar un sistema de identificación a nivel nacional de forma gradual es la manera correcta de reducir riesgos e ir consolidando los entrenamientos del personal que lo opera y que esto permitirá ir ajustando los tiempos de procesamiento e identificando mejoras.

El mismo explicó que la segunda etapa, la de ejecución plena, inicia a partir de abril con el proceso general de captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula en todo el territorio nacional, organizado por mes de cumpleaños, iniciando en abril y culminando en marzo de 2027.

“Ambas etapas obedecen a un criterio objetivo, equitativo y ampliamente utilizado en experiencias internacionales comparables. Este esquema garantiza un acceso ordenado, transparente y eficiente para toda la ciudadanía, y asegura una transición sólida y, sobre todo, responsable de este Pleno de esta Junta Central Electoral hacia la nueva cédula”, reseñó el presidente de la JCE.