La República

justicia

Niña de 12 años apuñala a su madre y padrastro en Moca

Una adolescente de 12 años hirió con un arma blanca a su madre y a su padrastro, en un hecho ocurrido la noche del miércoles en El Aguacate, municipio de Moca, provincia Espaillat.

Redacción Listín DiarioEspaillat, RD

El padrastro explicó que la joven fue regresada por su padre para cumplir con el retorno a clases y que los hechos se produjeron al momento de acostarse que se producen los hechos.

“Estábamos acostado y yo me levanté a toser porque tenía flema y es ahí cuando ella, estando la luz apagada me da la primera puñalada, luego otra y me tira una en la cara la cual no me puede pegar, cuando la empujo ahí viene saliendo su mamá y es cuando ella ataca a puñaladas a su madre”, agrega.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Toribio Bencosme, donde recibieron atenciones médicas y se encuentran fuera de peligro, según informaciones preliminares.

sin denuncia formal

La menor, cuyo nombre se omite por razones legales, fue entregada a su padre biológico, debido a que no se presentó una denuncia formal en su contra.

De acuerdo con Fernando Martínez, fiscal del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Espaillat, la falta de una querella por parte de los afectados impide que se inicie un proceso penal conforme a lo establecido en la legislación dominicana.

