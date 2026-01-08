Niña de 12 años apuñala a su madre y padrastro en Moca

Una adolescente de 12 años hirió con un arma blanca a su madre y a su padrastro, en un hecho ocurrido la noche del miércoles en El Aguacate, municipio de Moca, provincia Espaillat.

El padrastro explicó que la joven fue regresada por su padre para cumplir con el retorno a clases y que los hechos se produjeron al momento de acostarse que se producen los hechos.

“Estábamos acostado y yo me levanté a toser porque tenía flema y es ahí cuando ella, estando la luz apagada me da la primera puñalada, luego otra y me tira una en la cara la cual no me puede pegar, cuando la empujo ahí viene saliendo su mamá y es cuando ella ataca a puñaladas a su madre”, agrega.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Toribio Bencosme, donde recibieron atenciones médicas y se encuentran fuera de peligro, según informaciones preliminares.

sin denuncia formal

La menor, cuyo nombre se omite por razones legales, fue entregada a su padre biológico, debido a que no se presentó una denuncia formal en su contra.

De acuerdo con Fernando Martínez, fiscal del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia Espaillat, la falta de una querella por parte de los afectados impide que se inicie un proceso penal conforme a lo establecido en la legislación dominicana.