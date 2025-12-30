La Batalla de la Fe anuncia su edición 2026, “El día de Dios”

Bajo el lema “El día de Dios”, el ministerio La Batalla de la Fe marcará, este 1 de enero a partir de las 4:00 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el inicio del Año Nuevo con un mensaje espiritual destinado a la iglesia y sobre todo al pueblo dominicano.

Este evento reafirmará así la tradición de brindarle en forma de dedicación el primer día del año a Dios, y comenzar una relación más fuerte con el Señor mediante la oración y la reflexión colectiva.

El pastor Ezequiel Molina Rosario, presidente de La Batalla de la Fe, explicó durante una rueda de prensa ofrecida ayer, que el mensaje principal de este año está enfocado en invitar a la iglesia y a la sociedad a reconocer y ser conscientes del tiempo que se está viviendo hoy.

“La Batalla de la Fe no es solo un evento, es un altar que se levanta cada primero de enero para clamar por nuestra familia, por nuestra nación y por el mundo”, expresó Molina Rosario, tras destacar que Dios es quien dirige todos los pasos y que guía al pueblo dominicano.

Esta actividad contará con una capacidad limitada, es decir, el Estadio Olímpico Félix Sánchez solo podrá acoger aproximadamente 30 mil personas, a diferencia de los años anteriores, cuando la asistencia superó los 50 mil.

Esto es así debido a los trabajos de intervención que realiza el Ministerio de Deportes en el estadio y en otras instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Mientras, el pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del ministerio, subrayó que la organización se ha responsabilizado de estas medidas con transparencia, pero sobre todo enfocase y priorizar el orden, la seguridad y el bienestar de los que asistirán a este evento.

Con el objetivo de poder garantizar con tranquilidad un acceso equitativo y también brindar una mejor seguridad y comodidad para los que asistirán, la Batalla de la Fe puso en marcha por primera vez un sistema de boletos gratuitos con asientos asignados, en alianza con la empresa de boletería Tu Boleta.

“Hemos entendido que este año requiere una organización distinta. La limitación de espacio nos obliga a ser más ordenados, pero no limita el alcance del mensaje. La Batalla de la Fe seguirá impactando a la nación y al mundo aún más allá de las paredes del estadio”, afirmó Molina Sánchez.

Esta actividad contará con la participación de los artistas World Worship y René González, quienes asistirán al evento y cantarán a todo pulmón sus músicas mientras, al ritmo de estas, el público podrá alabar y disfrutar de la presencia de Dios.