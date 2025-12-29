Construirán dos nuevas naves industriales en SJM

El Gobierno dominicano procedió a la transferencia de los fondos destinados a la construcción de dos nuevas naves industriales en la Zona Franca Industrial de San Juan de la Maguana, dando cumplimiento a la promesa hecha por el presidente Luis Abinader, durante el acto de inauguración de dos naves industriales en esa localidad el 1 de noviembre de 2025.

El compromiso anunciado por el mandatario en esa actividad oficial, en la que resaltó el impulso a la industria como motor del desarrollo económico regional, se traduce ahora en acciones concretas para expandir la infraestructura industrial del sur del país.

La iniciativa será ejecutada por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y contempla una inversión estimada de RD$133,849,695.61, la cual fortalecerá la capacidad de atracción de inversiones y ofrecerá nuevas oportunidades productivas para la provincia.

Al valorar este avance, el director general de Proindustria, Rafael Cruz, expresó su satisfacción por la materialización de este compromiso, destacando que la transferencia de los recursos representa un paso significativo en el desarrollo industrial de San Juan de la Maguana y en el cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno dominicano para el cierre del año.

El proyecto prevé la construcción de dos naves industriales, cada una con un área aproximada de 16,000 pies cuadrados, dentro del parque de zona franca de San Juan. Las edificaciones han sido diseñadas con estructura de pórticos metálicos, cubiertas de aluzinc térmico y muros perimetrales mixtos, cumpliendo con las normativas técnicas vigentes.

Las instalaciones dispondrán de áreas operativas, oficinas administrativas en segundo nivel con mezzanine (piso intermedio), áreas sanitarias, comedor, recepción, rampas de carga y descarga, parqueos, jardineras frontales y verja perimetral. Además, se integran sistemas sanitarios completos, cisterna, pozo tubular y sistemas sépticos conforme a las regulaciones aplicables.