Abogado de Santiago Hazim respalda resolución reprime juez por usar "reflexiones" en caso Senasa

El abogado Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como "correcta" la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus "reflexiones" al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.

El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.

Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.

"Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana", afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.

Críticas al enfoque del Ministerio Público

El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.

Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera "prácticamente una persona culpable", ignorando la presunción de inocencia.

Argumentos religiosos

Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como "avaricia" para sustentar la acusación.

"Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia", subrayó.

El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es "darle gracias al pueblo", sino aplicar la ley con justicia y equidad.

Respaldo a la decisión del tribunal

Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.

Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.