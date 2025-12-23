Leonel Fernández califica 2025 como uno de los peores años de la historia dominicana

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó este miércoles que el año 2025 ha sido uno de los peores en la historia reciente del país, al confluir múltiples problemas económicos y sociales que han afectado a la población dominicana.

Fernández ofreció estas declaraciones durante su tradicional visita navideña a Santiago, actividad que forma parte de una jornada solidaria que, según explicó, realiza desde hace más de 30 años con motivo de las festividades de Navidad, con el objetivo de llevar alimentos y apoyo a los sectores más vulnerables.

“Todos los males se juntaron al mismo tiempo: desaceleración de la economía, apagones interminables, falta de agua potable, desempleo, volatilidad de la tasa de cambio y el alto costo de la vida. Terminamos incluso con problemas en el Senasa, así que no pudo haber sido peor”, expresó el exmandatario al evaluar el panorama nacional.

El líder político destacó que la jornada inició en el local de la Fuerza del Pueblo, en la avenida Benito Monción del Distrito Nacional, donde según dijo una multitud acudió al llamado solidario del partido, y continuó en Santiago como el tercer punto de entrega dentro del recorrido nacional.

Fernández resaltó la receptividad de la población durante las entregas, señalando que percibió “rostros alegres y agradecidos”, lo que atribuyó al sentido de sensibilidad y solidaridad que, aseguró, caracteriza a la Fuerza del Pueblo en fechas tan significativas para las familias dominicanas.

A pesar del balance negativo del año, el expresidente manifestó optimismo de cara al futuro.

“Siempre somos optimistas, tenemos fe en el porvenir y esperamos que el 2026 sea un año mejor que el 2025”, afirmó.