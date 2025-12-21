Jeffrey Epstein fue impedido de entrar a RD en el año 2019

Autoridades dominicanas negaron acceso al país al delincuente sexual Jeffrey Epstein, en 2019, por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, según los registros de investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos este viernes.

Conforme a uno de los expedientes, la negación se produjo el 19 de febrero de 2019, única vez que de acuerdo a los registros, Epstein tuvo problemas en el cumplimiento de notificación de sus viajes internacionales, aunque apuntan, no fue su responsabilidad el desconocimiento de autoridades dominicanas sobre su llegada.

“El Sr. Epstein no tiene ninguna responsabilidad por este asunto, ya que notificó oportunamente al USVIDOJ (Departamento de Justicia de las Islas Virgenes, donde residía) sobre su intención de viajar a la República Dominicana. Entendemos que el problema surgió únicamente como resultado de la omisión involuntaria del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de notificar a la República Dominicana sobre el viaje previsto del Sr. Epstein a esa jurisdicción, según lo exige el Título 14 del Código de Victoria, artículo 1726(d)”, cita el expediente.

Tras esta omisión, Epstein fue detenido por varias horas en el aeropuerto de Puerto Plata, hasta que finalmente se le negó la entrada a suelo dominicano, dirigiéndose entonces a su casa de vacaciones en Palm Beach, Florida.

Según los correos citados en el documento, Epstein notificó tres días antes a Shani Pinney, Gerente del Programa de Registro Territorial de Delincuentes Sexuales, su viaje de un día a República Dominicana, para una excursión el 19 de febrero.

Este correo fue copiado al abogado de Epstein, Darren Indyke, donde señalaba la información requerida para que el Departamento de Justicia estadounidense notificara a las autoridades dominicanas sobre la llegada.

“Le informo que viajaré en el avión privado N212JE el 19 de febrero de 2019 para una excursión de un día a Puerto Plata, República Dominicana. Preveo llegar al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, República Dominicana, aproximadamente a la 1:00 p. m., hora local, y viajaré en el avión privado N212JE ese mismo día a mi casa de vacaciones en Palm Beach, Florida”, cita Epstein en el correo con fecha de 16 de febrero de 2019.

Además de la breve visita al país caribeño, el correo incluía un itinerario de viaje por casas de veraneo, propiedad de Epstein, en Estados Unidos y Francia, que se extendería por al menos 20 días, tras su primera parada en Puerto Plata.

“Preveo llegar al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, aproximadamente a las 6:45 p. m., hora local, el 19 de febrero de 2019 y alojarme en mi casa de vacaciones en Palm Beach, Florida, hasta el 22 de febrero de 2019. El 22 de febrero de 2019, planeo viajar desde mi casa de vacaciones en Palm Beach, Florida, a mi casa de vacaciones en Nueva York, Nueva York, donde espero quedarme hasta el 28 de febrero de 2019. El 28 de febrero de 2019, planeo viajar en avión privado, N212JE, desde mi casa de vacaciones en Nueva York, a mi casa de vacaciones en París, Francia. Preveo llegar al aeropuerto de Le Bourget en París, Francia, aproximadamente a las 19:30 h (hora local) del 28 de febrero de 2019 y alojarme en mi casa de vacaciones en París hasta el 9 de marzo de 2019. El 9 de marzo de 2019, planeo regresar en avión privado, N212JE, desde mi casa de vacaciones en París, Francia, a mi residencia permanente en las Islas Vírgenes de EE. UU.”, dice el correo.

El correo finalizaba diciendo que tras su llegada el 9 de marzo a la 1:00 de la tarde, notificaría vía correo su llegada y que en caso de que la gerente de delitos sexuales estadounidense viajará podría contactarlo a través de su teléfono móvil, su oficia comercial o su asesor Darren Indyke.

Sin embargo, estas comunicaciones fueron respondidas seis días después (22 de febrero) por la gerente Pinney, quien precisó que para próximos viajes debía presentarse personalmente al Departamento de Justicia para notificar y recibir autorización de esos viajes.

“Respondo ahora porque he estado fuera de la oficina. Tenga en cuenta que no es necesario concertar una cita para cumplir con su obligación de registro. En el futuro, preséntese en persona en el Departamento de Justicia para registrarse; habrá investigadores que podrán ayudarle en mi ausencia. Además, no he recibido los detalles de su viaje. Como usted sabe, estos detalles deben proporcionarse antes de su salida. Por favor, proporciónelos antes del final del día hábil”, cierra la comunicación.

Caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar los registros de la investigación sobre el explosivo caso de Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenadas en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración, según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

En el material publicado figuran fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Algunos de los documentos están censurados con tachadas o con recuadros negros, entre estos archivos hay fotografías, donde con un recuadro tapan el rostro de varias personas.