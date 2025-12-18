MIVED clausura Plaza Zehao en Samaná por operar sin licencia de construcción

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas (DIOP), ordenó el cierre de la Plaza Zehao, ubicada en la avenida Boulevard Las Terrenas, provincia Samaná, tras comprobar que el proyecto operaba sin licencia de construcción ni inspecciones técnicas.

El MIVED informó que la obra fue notificada y paralizada el 4 de noviembre de este año por incumplir los requisitos legales.

Posteriormente, los responsables fueron citados el 6 de noviembre a una vista conciliadora en las oficinas centrales de la DIOP, sin presentarse.

Afirma que, pesar de la orden de paralización, los propietarios continuaron los trabajos de manera irregular, principalmente en horas nocturnas y fines de semana, hasta concluir casi totalmente la construcción.

Indica que durante un operativo de seguimiento a obras ilegales, realizado por la DIOP el pasado 10 de diciembre, los inspectores constataron que la plaza ya había iniciado operaciones comerciales.

Ante esta situación, el 12 de diciembre se procedió a notificar vía alguacil al establecimiento y, finalmente, el lunes 15 de diciembre se ejecutó su clausura, detalla MIVED.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones reitera que toda obra privada debe contar con licencia, supervisión e inspecciones para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, y advirte que continuarán los operativos contra construcciones ilegales en todo el país.

Este cierre es parte de los operativos realizados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones para garantizar que las estructuras del país cuenten con los mecanismos de seguridad requeridos.