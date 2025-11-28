Mived autoriza apertura de tienda de capital chino Dulce Hogar

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) dispuso la apertura del establecimiento comercial Dulce Hogar, en el Distrito Nacional, luego de verificar que el comercio cumpliera con los requisitos aprobados por la Dirección de Supervisión de Obras Privadas del Viceministerio de Normas, Reglas y Tramitaciones.

Esta tienda había sido cerrada, junto a otros comercios, de manera temporal por violación a la Ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06), que disponen la obligatoriedad de contar con licencia de construcción y certificación de inspección final como requisitos previos a la ocupación y operación de edificaciones en la República Dominicana.

El director de Supervisión de Obras Privadas del MIVED, Edgar Pellerano, manifestó que se verificó que los arreglos fueron realizados y aprobados por parte de la Dirección de Tramitación, por lo que se emitió la certificación de apertura de la tienda.

Pellerano reiteró además el mensaje del ministro Carlos Bonilla, de que solo los comercios que se acojan al proceso de conciliación y presenten la documentación requerida podrán obtener la autorización para reabrir.

Como parte del proceso de regularización requerido por el MIVED, la tienda Dulce Hogar ejecutó una serie de intervenciones estructurales para garantizar la seguridad del inmueble.

Entre estos trabajos se incluyó la colocación de rigidizadores en las vigas principales, con el fin de aumentar su estabilidad y asegurar una correcta transmisión de cargas.

Asimismo, se realizó el refuerzo de las conexiones viga–columna mediante placas metálicas, optimizando la transferencia de esfuerzos en las uniones.

También se llevó a cabo la corrección y certificación de todas las soldaduras ejecutadas en campo, garantizando su calidad y alineación con los estándares técnicos.

Finalmente, se completó la verificación, sustitución y ajuste adecuado de los pernos en las conexiones metálicas, conforme a las especificaciones del diseño estructural.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones detalló que, de las once tiendas cerradas en septiembre, cinco, adicional a Dulce Hogar, han sometido ya la documentación necesaria, la cual está siendo evaluada por el Viceministerio de Normas, Reglas y Tramitaciones. En los próximos días, se emitirán los permisos de inicio para que estos comercios puedan realizar las adecuaciones correspondientes.

El MIVED reafirmó su disposición de acompañar a los establecimientos que aún no se han regularizado y subrayó que el objetivo principal es garantizar que todos los comercios operen bajo condiciones seguras para el público que los visita.