Tribunal impone prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros implicados

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva en contra De Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa, El magistrado Rigoberto Sena, dispuso que Hazim, ex director de senasa cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El tribunal tambien impuso prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones.

También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera,.

El juez también dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedímento del MP.

Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la de Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), había solicitado prisión preventiva para siete de los 10 encartado en el soñado caso.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña, Ernesto Guzmán, conjuntamente con los procuradores adjunto Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitan además que el caso sea declarado complejo.

Mientras que los abogados de la defensa solicitan rechazar la solicitud de prisión preventiva y que se le impongan arrestos domiciliarios, impedimento de salida y presentacion periódica y el pago de garantías económicas.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.