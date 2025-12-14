Minuto a minuto: Protesta por caso Senasa

5:45pm Llevan a implicados a sala de audiencias Mientras a las afueras del Palacio de Justicia se exigen que paguen los acusados por el caso Senasa, en el interior fueron llevados antes de las 6:00 de la tarde los acusados en el presunto caso de corrupción fueron llevados a la sala de audiencias, donde se conocerá la decisión del juez Rigoberto Sena.

​

​Los implicados en el caso son Santiago Hazim, Eduardo Read Estrella, José Pablo Ortiz Giráldez (el gordo), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heidi Mariela Pineda.



5:43pm La Antigua Orden Dominicana se suma a la protesta El grupo Antigua Orden Dominicana llegó con banderas e identificado por su vestuario color negro para sumarse a la protesta frente al Palacio de Justicia.

​

​“Esto se va a prender en candela”, dice Ángelo Vázquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana, si a Santiago Hazim le dictan prisión domiciliaria.

5:29pm “Cuando se roban la salud, la gente muere", mujer cuenta en el Palacio de Justicia caso de su tío Kenia Ng, de 39 años, se ha presentado en las afueras del Palacio de Justicia con un cartel que expone la situación de salud que vivió su tío a quien le detectaron cáncer de pleura en 2023.



“Le dieron algunas quimioterapias. Pero cuando le tocaban las inyecciones que eran de alto costo siempre le ponían peros. Siempre postergaban”, explicó Kenia a Listín Diario.



4:45 pm Llega el director de la Policía al Palacio de Justicia El director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo que la presencia de agentes policiales en el Palacio de Justicia "son medidas preventivas que se toman para que las cosas pasen sin ningún trauma para ningunos de los ciudadanos que se encuentran hoy observando lo que está pasando".



Dijo que los barrios no han perdido patrullaje por la concentración frente al Palacio de Justicia, y que los policías que han sido usados aquí son la "reserva".