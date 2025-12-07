Abinader ordenó que Senasa se constituya en actor civil en caso de corrupción

El presidente Luis Abinader informó que ordenó que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso en el caso de corrupción del que es acusado Santiago Hazim, su pasado director.

El presidente Abinader dijo que al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en la institución, ordenó una investigación inmediata.

“Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley”, escribió el presidente Abinader en su cuenta en la red social X.

El presidente Abinader dijo tener la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado.

“Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso que en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad”, insistió el jefe del Estado.

Los apresados

Además de Santiago Hazim fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los fiscales acusan a Hazim de haber instaurado un sistema de corrupción sistemico.

En un comunicado de prensa, los fiscales que investigaron el caso acusan al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

sus palabras

"Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos.

Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en SeNaSa, ordené una investigación inmediata.

Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley.

Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado.

Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso que en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad".