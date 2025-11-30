Cuidado con las botellas de agua reutilizables sin la higiene adecuada

La tendencia de las botellas de agua reutilizables es un tema que cada vez más llama la atención en materia de economía, medioambiente y moda.

Pero hay un tema que poco se toca: la higiene de estos utensilios y los lavados que necesita. ¿Podrían significar una amenaza para la salud de quienes la utilizan?

La doctora Yori Roque, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología (SDI), advirtió sobre el uso de botellas de aguas reutilizables sin la debida higiene.

Roque explicó que, aunque las botellas se utilicen únicamente para agua, el contacto continuo con la boca, el ambiente y las manos favorece la acumulación de bacterias y hongos en el interior, especialmente en la tapa y el pico.

Señaló que esos microorganismos pueden ser causantes de enfermedades como infecciones por Escherichia coli, una bacteria que normalmente se aloja en el intestino de las personas y animales, pero algunas variantes pueden ocasionar serios problemas a la salud.

Esas bacterias y hongos también podrían causar estafilococo áureo, que provoca infecciones cutáneas, conjuntivitis, abscesos, meningitis y hasta neumonía; además se podría estar expuesto a pseudomonas, enterobacterias y hongos como la cándida.

También señaló el riesgo de contraer infecciones leves como gastroenteritis, estomatitis, mucositis, alergias e infecciones orales o en la comisura labial ante el uso de las botellas sin la debida higiene.

Roque recomendó el lavado diario con agua y jabón, no llenarla nuevamente mientras contenga “agua vieja”, no compartirla con otras personas, no dejarla en el sol o en el vehículo y realizarle lavados profundos de una a dos veces por semana.

Asimismo, sugirió utilizar las botellas que son de material de vidrio o acero, no las plásticas, y evitar aquellas que tienen sorbete o pajilla o el pico muy complejo.

Una tendencia

Las botellas de agua reutilizables se han convertido en una tendencia entre las chicas y chicos de hoy en día.

Y es que además de ser prácticas y funcionales, y utilizadas para mantenerse hidratadas, también es una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente.

Aunque algunos no les agrada del todo la idea de usarlas, como Nayrobi Cruz, quien no usa botellas de agua reusables por la exposición del sorbete y lo pesadas que suelen ser algunas, principalmente las de acero.

Sin embargo, Kharla Ceballos aseguró que este tipo de botellas la ayuda a tomar más agua y la considera práctica.

Pero la tendencia no solo se establece por reducir el uso de plásticos desechables, ahorrar dinero, mantener el agua fresca o por la hidratación, sino también por los diseños personalizados, las colaboraciones de marcas con artistas, las ediciones limitadas de algunas marcas y la tecnología que algunas botellas traen integrada, como la purificación del agua y la autolimpieza.