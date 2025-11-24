Miguel Franjul asegura amenaza de la prensa es la IA y no los gobiernos

El director del Listín Diario alertó sobre los grandes retos que enfrenta la humanidad con el surgimiento de los “Agentes de la Inteligencia Artificial” que ya piensan por sí mismos, planean y pueden hacer cosas al margen de un “prompt” (instrucción) que se les presenta.

“Es decir, estamos en una era en que las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los seres humanos”, advirtió el periodista Miguel Franjul.

Dijo que esa aseveración se puede ver un poco exagerada, pero luce que es así, por lo menos en el uso que se le vaya a dar a ciertas actividades de las industrias o empresas. “Y nosotros nos referimos más que nada a las que nos conciernen en el medio periodístico, al periódico como empresa y al periodismo como función pública de interés social”, añadió.

Al analizar el impacto directo del avance de la Inteligencia Artificial, Franjul vaticina que ya se visualiza la generación de periodistas robots, o sea, máquinas que pueden hacer una noticia, analizar una situación: disponer en una plataforma digital de esa información, en las redes, convertirla en audio y video, porque tiene la capacidad de trabajar en muchos formatos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D'AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el veterano periodista explicó que esa tecnología puede replicar el rostro y la voz de una persona que lo hace indistinguible, que ni siquiera su familia se puede dar cuenta.

Reconoció que el riesgo que eso trae consigo es que se puede prestar a extorsiones y situaciones delictivas, porque esos bots tienen mucha información de la vida de la persona que busca suplantar.

“Entonces, en una situación como esa hay que saber que esa tecnología puede servir para el bien o para el mal, y esa frontera hay que establecerla, y para eso hay que apelar a recursos éticos y al valor humano del periodismo, o sea, que eso no se puede perder”, precisó el profesional de la comunicación.

El director del Listín Diario agregó que en el esquema de multimedio, que ya está pasando muy rápido, los medios impresos que tienen digitales compensaban la caída de ingresos de circulación y presencia haciendo alianzas con las grandes plataformas tecnológicas, como el caso Google, cuya empresa, para tratar de aumentar el tráfico, sugería claves o técnicas sobre el titular de la noticia, tamaño, hipervínculos, y mediante esos algoritmos los periódicos tenían un amplio campo para difundirse y diseminarse.

“¿Qué pasa? Que cuando llegan estas aplicaciones de Inteligencia Artificial, que por sí mismas pueden hacer ese trabajo de generar ese tráfico, entonces Google ve que su negocio está amenazado y busca la contraparte de herramientas de la IA para evitar que sus negocios sucumban”, indicó.

Sostuvo que “a partir de ahí, ha venido lo que le llaman el Click cero a rebajar el tráfico normal del contenido propio de tu digital, o sea, si el Listín Diario produce tales o cuales contenidos, esas plataformas no te lo distribuyen, te lo reducen un poco”.

Consideró que eso ha ido originando, en sentido general, en todas partes, una disminución de la audiencia de los digitales y también se ha producido una diminución en el ingreso por publicidad.

“Es decir, ya no solamente son los periódicos impresos, sino las plataformas de la Web que también están sintiendo eso”, alertó Franjul.

Dijo que al llegar al escenario un nuevo actor, que es el Agente de la Inteligencia Artificial, que puede hacer lo que hacía Google, es decir, un elemento de transición, de interrelación e interconexión con la audiencia; por lo tanto, lo que tienen que hacer los medios de comunicación, las multimedias, es entrenarse bien, entrenar su personal, conocer las interioridades de esa Inteligencia Artificial y, en el futuro, interactuar con los Agentes de la Inteligencia Artificial para llegar a un público final.

La real amenaza

Franjul aclaró que la amenaza fundamental para los medios de comunicación ya no proviene de los gobiernos o el crimen organizado, sino en el daño que le pueden hacer las nuevas tecnologías a la sobrevivencia de esos medios.

El director del Listín Diario recordó que en años anteriores la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se concentraba en denunciar las intenciones coercitivas de los gobiernos, las rabietas de los presidentes, las agresiones, deportaciones, apresamientos, asesinatos y torturas.

“Luego fuimos entrando en unos territorios donde la amenaza fundamental para los medios ya no estaba en el gobierno o en el narco, sino en los daños que las nuevas tecnologías pudieran hacerle a la sobrevivencia de esos medios”, alertó Franjul al participar en el programa D´AGENDA.

El destacado periodista aclaró que la irrupción de la IA es un peligro para todo el mundo, y no deja de ser un desafío porque con ese adversario es que tendrá que lidiar la humanidad. “Ya los gobiernos han encontrado formas de comunicarse con la gente y comunicar todo lo que quieren; han llegado a eso”, añadió.

“Claro, que se molesten y se enojen porque un medio dice una cosa que no les gusta, eso es natural, ya que un profesor decía que noticia es todo aquello que el gobierno no quiere que se publique, y no solamente los gobiernos, cualquiera se queja por una información o comentario que se difunda sobre su persona, y en vez de salir a desmentir o aclarar lo que se dijo, sale a decir que tal medio o periodista lo están acabando”, explicó.

Futuro de periódicos

Además de adaptarse a las nuevas tecnologías, el futuro de los periódicos está en seguir ofreciendo noticias, pero insertando contenidos, y contemplar la posibilidad de incluir influencers en su producto que oferta a la audiencia, vaticinó el director del decano de la prensa nacional.

“Contenido es para nosotros un producto nuevo, que en base a las preferencias de nuestros lectores, que ya sabemos quiénes son, porque la inteligencia artificial permite conocer la audiencia que tú tienes, sabes dónde está, a qué hora; entonces, en función del conocimiento de las necesidades del lector, se le ofrece un periodismo personalizado”, detalló.

Franjul dijo que con esas informaciones se adiestra la máquina para que las cosas que le llegue a la audiencia del medio sean lo que realmente necesite, porque, como noticias, son tantas las informaciones que se difunden que la gente a veces tiene que detenerse para saber si es verdad o no lo que se está informando.

Indicó que luego del boom informativo que se produjo en medio de la pandemia del Covid, cuando la gente quería saber qué estaba haciendo el otro en el aislamiento, ahora hay un descrecimiento del interés por la noticia pura y simple.

“El Instituto Reuters y la Universidad de Oxford han ido registrando cómo se está produciendo lo que ellos llaman una evasión de la noticia; los usuarios del ecosistema están evadiendo la noticia, y están prefiriendo otras cosas como temas de salud, cuestiones deportivas, entretenimiento con figuras del arte, juegos, gastronomía, cocina, y todas esas cosas”, detalló.

Sostuvo que las personas buscan informaciones que les produzcan bienestar y no quieren nada que les preocupe, “que te cubra de los peligros del estrés, de la desinformación, noticias que son falsas o muy abrumadoras”.

Sobre el papel de los influencers, dijo que ha emergido una nueva generación de comunicadores que salen a las calles con un micrófono y describen una situación noticiosa hasta mejor que un periodista, aunque no lo son. “Te crean unos contenidos didácticos, interesantes; sin embargo, algunos son muy degradantes”, agregó.

“Son unos actores que están en el escenario y tú no puedes ignorarlos; al contrario, hay influencers y youtubers que deberían estar en los medios de comunicación; de hecho, lo están haciendo, incorporándolos para que también potencialicen la captura de la audiencia; claro, hay que separar la paja del trigo”, precisó Franjul.

Coincidió con la escritora española Irene Vallejo, quien recientemente estuvo en el país, en el sentido de que las redes sociales, que son espacio para cultivar la amistad entre los seres humanos, para socializar, se están llenando de ruidos, porque muchos que van a una cabina se ponen a vociferar, a pelear, a insultar gente, difamar y hacer cosas desagradables, lo que ella le llama el ruido mediático.

Sin embargo, aclaró que así como se comporta una parte de esos comunicadores, hay otros que hacen un gran aporte al debate en las distintas áreas en que se han especializado.