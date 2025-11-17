Monseñor Carlos Morel Diplán oficia primera misa en parroquia de Arroyo Hondo

El nuevo arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, dirigió este domingo la eucaristía en la parroquia Divina Providencia, en el sector Arroyo Hondo, que celebra sus patronales en honor a la virgen que lleva su mismo nombre.

Este es el primer servicio que ofrece tras su reciente posicionamiento en el cargo y compartió un mensaje basado en el libro de Malaquías en su capítulo tres, versículos 19 y 20, sobre preservarse en el cumplimiento de la palabra de Dios para esperar el día de salvación.

“La lectura de la palabra de cada día, de cada domingo, nos ayuda a nosotros a orientar nuestras vidas como cristianos y cristianas; es como el faro, la luz que nos va a iluminar para nosotros saber vivir nuestras vidas”, expresó Morel Diplán.

“Nosotros como cristianos y cristianas, tratemos de no dejarnos confundir, y tratemos de mantener nuestra fe; tratemos de mantener bien fija nuestra mirada en Cristo porque hay muchas noticias, hay muchas palabras, hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos y filosofías que fácilmente nos desaniman y desorientan y nos llevan a buscar otras cosas”, añadió.

Indicó que entre sus planes iniciales está el de conocer la Arquidiócesis, ya que proviene de La Vega, y ahora su encomienda está en Santo Domingo. Así como también acompañar a monseñor Francisco Ozoria, los sacerdotes, las comunidades y enfocarse en el trabajo con los jóvenes.

“Los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia y para nosotros es muy importante el acompañamiento a los jóvenes”, expresó.

El prelado señaló que de manera general sus intenciones se basan en “servir, acompañar y escuchar” a las parejas, los jóvenes, los sacerdotes y a la iglesia.

Este domingo, antes de iniciar la eucaristía, monseñor Morel Diplán encabezó una caminata junto a la feligresía, recorriendo la calle Camino Chiquito del sector Arroyo Hondo. Junto a él también estuvo el párroco Mario de la Cruz Campusano, quien preside la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia.

nuevas funciones

El pasado lunes 10 de noviembre, la Iglesia Católica posicionó a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como nuevo arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Morel Diplán sustituirá a monseñor Francisco Ozoria Acosta, luego que este presente su renuncia al cargo. Mientras tanto, ambos compartirán responsabilidades religiosas.

El pasado 12 de noviembre, por medio de un comunicado dirigido a sus amigos, Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, manifestó que fue suspendido por la Santa Sede por “mala administración” del patrimonio diocesano para cuestiones económicas y financieras y del personal eclesiástico.

Especificó que la suspensión será ejecuta a partir de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo Arzobispo Coadjutor.