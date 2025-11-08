Gobernadora de Nueva York visitará por primera vez República Dominicana y se reunirá con Abinader

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, realizará su primera visita oficial este domingo a República Dominicana, donde se reunirá con el presidente Luis Abinader, el alcalde de Santiago y otros líderes del sector empresarial.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, la gobernadora llegará al país acompañada del congresista Adriano Espaillat y una delegación de líderes gubernamentales y comunitarios.

Hochul espera en su visita, que se extenderá por tres días, fortalecer relaciones con el gobierno que impulsen la economía y la cultura de ambos países.

“Espero con ansias entablar conversaciones que fortalezcan las relaciones de Nueva York con la República Dominicana, impulsen nuestras economías, apoyen a nuestros negocios y promuevan la herencia y la cultura de los neoyorquinos dominicanos para las generaciones venideras”, dijo.

La diáspora dominicana representa la comunidad inmigrante más grande de la ciudad de Nueva York y es parte esencial de la identidad cultural neoyorquina.

De su lado, el congresista Adriano Espaillat, destacó la defensa de la gobernadora en la defensa de los intereses de los dominicanos en esa nación.

“La gobernadora Hochul ha sido durante mucho tiempo un amigo de la comunidad dominicana, defendiendo los intereses de nuestras familias y comprendiendo nuestro impacto cultural en los negocios locales, la gastronomía y la vitalidad general de nuestro gran estado. Me complace acompañar a esta distinguida delegación de líderes a la nación que me vio nacer y destacar aún más la colaboración continua entre Nueva York y la diáspora dominicana”, manifestó Espaillat.

Durante su visita de tres días —del 9 al 11 de noviembre—, la gobernadora Hochul se reunirá con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para anunciar iniciativas que beneficiarán tanto a la República Dominicana como al estado de Nueva York.

La gobernadora también se reunirá con líderes comunitarios, representantes del sector agrícola y empresarial, y organizaciones comunitarias para promover el comercio, el turismo y las oportunidades de inversión.

Las conversaciones se centrarán en prioridades compartidas como la resiliencia climática, el desarrollo de infraestructura, la respuesta ante desastres y la educación, con el objetivo de fomentar la colaboración que fortalezca ambas economías y beneficie tanto a los dominicanos como a los neoyorquinos.

Itinerario de la visita de la Gobernadora de NY a República Dominicana

Domingo, 9 de noviembre de 2025 – Llegada a Santiago

6:00 pm – 6:30 pm: Discurso en el Festival Callejero del Centro Cultural El Son de KEKA (Abierto a la prensa)

Lunes, 10 de noviembre de 2025 – Santiago/Santo Domingo

8:30 – 10:30 am: Desayuno de bienvenida ofrecido en el Ayuntamiento por el Alcalde de Santiago con autoridades electas, empresariales y comunitarias en honor a GKH. (Abierto a la Prensa)

Martes, 11 de noviembre de 2025 – Santo Domingo

8:00 a. m. – 10:00 a. m.: Desayuno de bienvenida con AMCHAM y CONEP sobre la Misión Comercial de Desarrollo Sostenible (Abierto a la Prensa)

11:00 a. m. – 11:30 a.m.: Conferencia de prensa con el Presidente firmando Declaración de Intenciones sobre comercio y clima (Abierto a la Prensa) en el Palacio Presidencial

12:45 pm – 1:15 pm: Discurso ante una sesión conjunta del Congreso Nacional de la República Dominicana, seguido de la recepción de una proclamación oficial en honor a la visita (Abierto a la prensa) en el Congreso Nacional

2:30 pm – 3:30 pm: Encuentro con la alcaldesa del Distrito Nacional de Santo Domingo, Rosa Carolina Mejía Gómez, para recibir reconocimiento en el Palacio Consistorial, en la Zona Colonial (Abierto a la prensa para foto/video).