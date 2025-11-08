Ocupan droga en 11 allanamientos en el sector Capotillo, del Distrito Nacional

Agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, ejecutaron 11 allanamientos y múltiples intervenciones, en el sector de Capotillo, Distrito Nacional, donde se confiscaron miles de gramos de presunta cocaína, marihuana, crack y otras sustancias.

Más de 50 agentes y fiscales, tras realizar los levantamientos correspondientes, intervinieron en varios puntos de las calles Libertad, Jose Marti, la 42, 45 y 6, así como otras zonas del sector, donde se arrestaron a 10 personas y se incautaron 4, 254 gramos de presunta cocaína, 922 dosis de marihuana, 02 botellas llenas del vegetal, 25 gramos de un material rocoso presumiblemente crack, así como 49 pastillas de éxtasis.

Durante las operaciones de interdicción, se confiscaron además 02 balanzas, un chaleco antibalas, una radio de comunicación, 04 celulares, tijeras, fundas, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias, informaron las autoridades actuantes.

El Ministerio Público y la DNCD persiguen a unos tales Moreno Jefri, Yan, Chon Cabuya, Luisito y Javi, quienes según la investigación, son parte de una red de microtráfico que opera en Capotillo y barrios circundantes, según un comunicado emitido por la DNCD.

Los operativos conjuntos, que se desarrollan de manera permanente en la barriada, se enmarcan dentro de las nuevas estrategias de la Fuerza de Tarea Conjunta, para seguir sacando drogas de las calles, reducir los niveles de delincuencia y llevar más seguridad a la zona.

Los detenidos serán sometidos a la justicia por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras los operativos para erradicar el microtráfico de estupefacientes, continuarán desarrollándose en todo el territorio nacional, como parte de la misión de las autoridades para combatir el delito.