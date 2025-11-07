DNCD ocupa 150 paquetes de cocaína y arresta a cinco hombres vinculados a red de narcotráfico

Distintos organismos de inteligencia artificial apresaron a cinco hombres de nacionalidad dominicana presuntamente pertenecientes a una red de narcotráfico que perseguían desde hace más de cinco meses.

Durante una operación de vigilancia y seguimiento, realizada en el puesto de chequeo del kilómetro 15 de la provincia de Azua, los agentes y militares incautaron un alijo de 150 paquetes de cocaína junto con los individuos que se movilizaban en los vehículos.

Tras la captura y según instrucciones del fiscal actuante, se procedió a inspeccionar los vehículos, localizando en parte delantera y trasera de una jeepeta, marca Hyundai, Santa Fe, placa G-439596, dos caletas, conteniendo en su interior un total de 150 paquetes de la droga.

La sustancia tuvo un peso total de 154.2 kilogramos de cocaína, según determinó en su análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

“Desde hace más de cinco meses, el Ministerio Público, la DNCD y otros organismos de inteligencia daban seguimiento a esta red, cuyo modo operativo era movilizar importantes cargamentos de drogas en vehículos con compartimientos secretos (caletas) habilitados en su interior”, informaron las autoridades actuantes.

Varios celulares, dinero en efectivo, documentos, entre otras evidencias también fueron incautados.

Los organismos oficiales profundizan las investigaciones en relación con el caso y activan la localización de otros integrantes de esta red de narcotráfico para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Entre las autoridades actuantes participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por efectivos del Ejército (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD), entre otros.