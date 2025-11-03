Es irreversible el diagnóstico: niña voleibolista de Capotillo queda sin movilidad en las piernas

Un trágico incidente en el sector Capotillo del Distrito Nacional ha truncado el sueño de una niña de 10 años, apasionada del voleibol y que anhelaba convertirse en una de las "Reinas del Caribe".

La menor, hija de Altagracia Martínez y Juan Carlos Tejada, recibió el desgarrador diagnóstico médico de que no volverá a caminar tras ser impactada por una bala perdida.

El lamentable hecho ocurrió en medio de una riña entre dos hombres. El proyectil, disparado presuntamente por uno de los involucrados, hirió a la niña en la parte baja de su espalda mientras jugaba cerca del lugar del conflicto.

Diagnóstico médico irreversible

Los padres informaron que el equipo médico que atiende a la menor en el Hospital Marcelino Vélez Santana ha señalado daños irreversibles en su columna vertebral como consecuencia del impacto de la bala.

Aunque la madre indicó que su hija está fuera de peligro, permanece bajo observación en la unidad de cuidados intensivos.

La señora Martínez relató el momento en que el personal médico le entregó el devastador pronóstico: "El médico le dice que ella no podrá caminar, lamentablemente."

La niña, consciente de su difícil situación, ha expresado su sufrimiento. Su madre contó: "Lloró mucho, me dice que ella no quiere estar ahí", añadiendo que la restricción de su movilidad es la causa principal de su dolor.

El amor incondicional

La madre concluyó su relato con la reafirmación del amor incondicional que las une: "Me dicen que yo soy lo único que ella tiene, y que yo soy la más linda que ella tiene. Que ella me ama". Su anhelo final es sacarla de la situación actual y buscar otras opciones de tratamiento.

Proceso judicial en curso

Respecto al caso, la jueza Fátima Veloz, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra el señalado como autor de los disparos, John Lariel Báez Álvarez, alias “Jhon 42”, de 20 años.

La suspensión de la audiencia se produjo a solicitud de la abogada de la familia de la víctima, Jessenia Dipitón.

La abogada hizo el pedido de aplazamiento con el objetivo de constituirse en actor civil dentro del proceso legal contra Báez Álvarez, quien supuestamente disparó tras una acalorada discusión entre su padre y otro hombre.