Tiroteo en Capotillo: la niña que quiere ser voleibolista y ahora podría no volver a caminar

Una niña de nueve años fue herida de bala este miércoles en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, durante un conflicto entre vecinos, y mientras se desconoce si podrá volver a caminar, sus familiares reclaman justicia a las autoridades.

Cuando la niña se dirigía a su habitual clase de “baton ballet”, ocurría justo al frente de su vivienda un pleito que comenzó con machetes pero que terminó en tiroteo, y una de esas balas penetró su cuerpo, impactando gravemente uno de sus pulmones.

Aunque los vecinos actuaron rápido llevándola inmediatamente al hospital Moscoso Puello, la información que hasta ahora maneja el padre de la niña de parte de los médicos, es que ella podría no volver a caminar, porque la bala le habría afectado también la columna vertebral de la infante.

“La niña gracias a Dios está estable en el sentido que está fuera de peligro de perder la vida, pero no siente sus piernitas, y los doctores dicen que hay posibilidad de que sea una lesión permanente y no pueda volver a caminar”, dijo a LISTÍN DIARIO entre lágrimas el padre de la niña, Juan Carlos Tejeda Martínez.

Miriam Martínez, tía de la niña, también habló al LISTÍN DIARIO luego de llegar del hospital Marcelino Vélez, a donde fue trasladada la infante desde el Moscoso Puello.

El padre de la niña esperaba noticias más alentadoras, pero lo que traía aumentó la preocupación.

“La doctora me dijo que casi la van a operar, pero que las posibilidades de que ella camine son mínimas, porque es que la bala le dio en la columna”, sostuvo Miriam, también llorando.

Quiere ser una Reina del Caribe

La joven víctima va varias veces a la semana a su clase de baton ballet desde hace más de un año, pero también hace varios meses comenzó a practicar voleibol, porque su sueño es llegar a jugarlo profesionalmente y ser algún día parte de las Reinas del Caribe, al igual que su ídolo, Brenda Castillo.

“Ella es de la escuela a la cancha, es una niña muy aplicada en todo lo que hace. Me duele demasiado que su sueño y sus piernas se vean truncado por algo que ella no tenía la culpa”, dice una de las primas de la víctima, sobre quien omitimos el nombre por ser menor de edad (17 años).

Pleito fue por mil pesos y una pelea de bettas

El pleito se originó minutos antes de las seis de la tarde, según la hora de la cámara de seguridad que captó lo sucedido.

De acuerdo a las informaciones obtenidas a través de personas que presenciaron el hecho, dos hombres identificados como Juan Pablo y Enyel comenzaron a discutir producto de una pelea de bettas. La riña era por mil pesos.

La discusión se intensificó, y es ahí cuando Juan Pablo saca un machete y comienza a perseguir a Enyel, y luego, como se ve en el video captado por las cámaras, el hijo de Juan Pablo, John Lariel Báez Álvarez, sacó una pistola e hizo varios disparos hacia la zona a la que había corrido Enyel, donde también estaba la niña, huyendo precisamente del tiroteo.

Su padre pide justicia

“Ellos no pueden decir que se trató de una bala perdida, porque en el video se ve claramente cuando él dispara. Además, si él dice que fue una bala perdida, ¿por qué entonces emprendió la huida de una vez?”, sostiene el padre de la niña herida.

Juan Carlos también indicó que los familiares del victimario le han ofrecido dinero para ayudar con la salud de su hija, pero él asegura que lo que quiere es justicia.

“No hay dinero que le devuelva las piernas a mi niña, quiero justicia”, enfatizó el padre de la infante.

La Policía Nacional investiga

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, afirmó que la entidad está buscando al tirador, John Lariel, y le sugirió que se entregue voluntariamente a las autoridades.

“Estamos en una fase inicial de la investigación”, contestó Pesqueira a la interrogante sobre si John Lariel tiene antecedentes. “La pistola con la que él disparó es de su padre, peste último vino a entregarla voluntariamente a nuestra institución. Pero él (John Lariel) debe responder por la herida que provocó en esa niña”, añadió.

La niña está cursando actualmente el cuarto grado de básica, y su familia la describe como una niña muy obediente, alegre y aplicada.