Cáncer de mama: detección tardía puede restar entre 15 a 18 años de vida

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, reveló que no diagnosticar a tiempo el cáncer de mama puede restar entre 15 y 18 años de vida a la persona que lo padece.

“Hacemos un llamado a todas las mujeres que tienen más de 40 años. El cáncer de mama es bastante frecuente, es uno de los más frecuentes en las mujeres y, lamentablemente, no se previene; la estrategia es la detección temprana, la detección oportuna, que aporta una tasa de curación de más de un 95%”, expresó.

De igual forma, resaltó que el método “ideal” para la detección es la mamografía y no la exploración mamaria o autoexploración, ya que podría arrojar un diagnóstico tardío.

Lama indicó que, aunque el cáncer de mama es más frecuente en la población de mujeres mayores de 40 años, advirtió que también puede aparecer en personas jóvenes.

"La población clave es a partir de los 40 años, pero el cáncer de mama también puede de manera ocasional presentarse en personas jóvenes o mucho más jóvenes, dependiendo de los factores de riesgo, los antecedentes familiares, si ha ocurrido uno o más cánceres en familia de primera línea", expresó.

Una de cada ocho mujeres

Asimismo, Lama señaló durante una actividad por el mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama encabezada por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, que se pronostica que una de cada ocho mujeres padecerá de cáncer de mama en la República Dominicana y el mundo.

Con relación a las estadísticas que maneja el país sobre el cáncer de mama, Lama indicó que "están acordes a las estadísticas mundiales, 53 cánceres de mama por 100 mil habitantes, más o menos dicen las cifras".

Ampliación de la Red Oncológica

Lama también informó que la Red Oncológica cuenta en la actualidad con al menos diez nuevas unidades ambulatorias de atención, seguimiento y detección a pacientes de cáncer.

"Estas unidades no tienen internamiento, pero tienen área de consulta, área para terapias no complicadas para evitar que el paciente tenga que desplazarse en grandes cantidades de terrenos. Es un diseño ambulatorio, de soporte, de seguimiento y también de detección para los pacientes que no han iniciado tratamiento", señaló Lama durante una actividad por el mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama.

Asimismo, indicó que el Programa para la Detección Oportuna del Cáncer de Mama, Cervicouterino y Próstata se extiende por todo el territorio nacional con la disposición de al menos 34 nuevos mamógrafos pertenecientes a la Red Pública.

Según los registros del programa impactó a 123,767 personas desde su puesta en marcha en 2021 hasta septiembre de 2025.

De esos, 89,153 mujeres y 34,603 hombres han sido tamizados hasta la fecha.

De ellos, 61,795 correspondieron a estudios de cáncer de mama, 27,438 a cáncer cervicouterino y 34,534 a cáncer de próstata.

Además, 17,350 pacientes presentaron hallazgos relevantes y 354 fueron diagnosticados mediante biopsia, de los cuales 276 continúan actualmente en tratamiento, indicó Lama.