Tribunal cita a 23 militares como testigos en caso Coral

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional solicitó la comparecencia de 23 militares como testigos en el caso Coral y Coral 5G, donde figuran como imputados militares y policías, acusados de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos.

La citación oficial fue dirigida al teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, director general del Ministerio de Defensa (MIDE), por la secretaria interina del tribunal, Pamela Corcino Polanco. La audiencia fue pautada para el próximo lunes 20 de octubre de 2025, a las 9:00 de la mañana.

El documento judicial advierte que la comparecencia de los testigos es obligatoria y que en caso de inasistencia, el tribunal podrá dictar orden de conducencia en su contra y aplicar sanciones, incluyendo una multa de hasta 30 veces el salario base de un juez de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del Código Procesal Penal.

Según el Oficio núm.: 00668-2025, emitido por las juezas Gissel Méndez, Tania Yunes y Jisel Naranjo, los 23 militares han sido propuestos como testigos por la defensa técnica de los imputados Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores.

Entre los citados se encuentran oficiales de alto rango y militares identificados como miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) y Armada de República Dominicana (ARD).

En el listado figuran como testigos Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, Julio Ernesto Florián Pérez, ERD, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, FARD, Celin Rubio Terrero, ERD, Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, Justo Martin Amílcar Fernández Rodríguez, ERD, Serapio J. Ramón Ramón, ERD, Félix Quintín Ferreras Méndez, ARD, Estela M. Pérez Pérez, ERD, Luis Antonio Luna Díaz, ERD, Sócrates Maldonado Suero, ERD, Jorge L. Montaño Méndez, ERD.

También Luis Alb. Turbi Zabala, FARD, José A. Castillo Uffre, ARD, Kennedy J. Luna Rodríguez, ARD, Pedro Ml. Reyes Rosario, FARD, Abad Manuel Díaz Ramírez, ARD, José B. Mejía Mendoza, ARD, José Fabián Sánchez Brito, FARD, Edgar Jeremías De La Rosa Santana, FARD, Saulo Jones Díaz Ledesma, FARD, Esequiel Ramírez Evangelista, ERD y Ramón Alcibíades Méndez, FARD.

En el caso Coral figuran como acusados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su Tanner Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.

En tanto, en la Operación Coral 5G, derivada de Coral, están los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El grupo es acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares y otras anomalías en el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).