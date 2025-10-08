Abinader entrega paso a desnivel en la 27 de Febrero con Isabel Aguiar

El presidente Luis Abinader entregó este miércoles el paso a desnivel en la prolongación 27 de Febrero con avenida Isabel Aguiar, una obra financiada con los recursos obtenidos de la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) con el Estado.

La infraestructura vial, iniciada en abril de 2024, busca reducir los congestionamientos en una de las intersecciones más transitadas de la capital, por donde circulan alrededor de 70,000 vehículos diarios.

El paso a desnivel cuenta con 11 carriles, de los cuales cinco corresponden al tramo soterrado tipo trinchera, con una extensión aproximada de 480 metros, informaron las autoridades.

Este segmento dispone de tres carriles en dirección oeste-este y dos en sentido contrario, separados por muros tipo New Jersey y protegidos con losas de hormigón.

El proyecto tuvo un costo aproximado de 41 millones de dólares.

Durante el acto de inauguración, Abinader subrayó que la obra forma parte de un plan integral para descongestionar y mejorar el transporte en Santo Domingo Oeste.

Anunció además que junto a esta infraestructura se construirá una Terminal del teleférico de Santo Domingo Oeste, mediante un acuerdo público-privado. Dijo que estaría listo a mediados del próximo año.

"El conjunto de estas obras, junto con el Metro, va a mejorar significativamente el transporte masivo y general de Santo Domingo Oeste", aseguró el mandatario.

El gobierno concluyó el paso desnivel en 18 meses.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que en el segundo trimestre de 2026 se entregará la continuidad de esta obra: el paso a desnivel de la avenida Gregorio Luperón, debajo de la Plaza de la Bandera.