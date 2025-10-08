Adocco denuncia irregularidades en proceso de licitación del Intrant

El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César De la Rosa, denunció este miércoles presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De la Rosa presentó esta denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el objetivo de que investiguen el proceso de licitación llevado a cabo por el intrant.

“En el proceso de licitación para la expedición de licencia, violaron primero la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas porque no cumplieron con el cronograma establecido en el proceso”, sostuvo De la Rosa.

Asimismo, indicó que esta querella involucra al director del Intrant, Milton Morrison, debido a que manifiesta que hubo confabulación con el Consorcio Mobility Id para cometer actos que configurarían violaciones al Código Penal sobre falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y soborno en el comercio y la inversión.

“En consecuencia, hemos traído esta denuncia porque tenemos la sospecha de que hay un entramado para estimar y defraudar al Estado Dominicano”, dijo.

El contrato cuestionado alcanza un valor estimado de RD$8,400 millones y fue adjudicado al Consorcio Mobility Id.

Adocco impugnó la adjudicación del contrato ante el Intrant por las irregularidades detectadas; sin embargo, el comité de compras y contrataciones del instituto y su director, Morrison, continuaron con el proceso e incluso adelantaron la apertura del sobre B, según alega la organización.

La institución informó que ha depositado ante la Pepca todas las pruebas documentales que sustentarían las irregularidades denunciadas y solicitó una investigación exhaustiva del caso, el cual fue impugnado ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).