Extraditan a cuatro dominicanos a EE.UU. por fraude electrónico y lavado de activos

Cuatro dominicanos fueron extraditados a Estados Unidos, donde están acusados de fraude postal, electrónico y lavado de activos, se informó este miércoles.

Se trata de Joel José Cruz Rodríguez, Edward Jose Puello, Joel Francisco Mathilda y Oscar Manuel Castaños, entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JF^PG), donde abordaron un vuelo comercial a Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los cuatro hombres son requeridos por un tribunal del Distrito Judicial de Massachusetts, que les imputa los cargos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos.

La captura de los dominicanos se produjo en medio de la denominada operación Discovery 3.0, que permitió identificar a un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad.