De vuelta a la calma: capitaleños se concentran en el malecón luego de fuertes lluvias este viernes

Decenas de vehículos circulan en las principales avenidas, volviendo al habitual tráfico vehicular con bocinazos y tapones.

Varias personas han acudido la noche de este viernes al Malecón de Santo Domingo luego de las lluvias registradas hasta pasado el mediodía.Leonel Matos/ LD

Melanie CuevasSanto Domingo, RD

La frase “después de la tormenta vuelve la calma”ha aplicado la noche de este viernes en Santo Domingo, donde los capitaleños han retornado a las calles luego de las incesantes lluvias registradas hasta las primeras horas de la tarde.

Decenas de vehículos circulan en las principales avenidas, volviendo al habitual tráfico vehicular con bocinazos y tapones.

Otros se han concentrado para realizar ejercicios al aire libre en el Malecón de Santo Domingo o montar bicicleta.

El Malecón también ha concentrado esta noche a familias que pasean con los niños, mientras algunos comparten entre amigos.

A pesar de este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla, la entidad colocó a María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Juan, Pedernales, Monseñor Nouel, Barahona, Peravia y La Vega.

Mientras que en alerta verde se encuentran Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Barohuco, Espaillat y Valverde.

