De vuelta a la calma: capitaleños se concentran en el malecón luego de fuertes lluvias este viernes

La frase “después de la tormenta vuelve la calma”ha aplicado la noche de este viernes en Santo Domingo, donde los capitaleños han retornado a las calles luego de las incesantes lluvias registradas hasta las primeras horas de la tarde.

Decenas de vehículos circulan en las principales avenidas, volviendo al habitual tráfico vehicular con bocinazos y tapones.

Otros se han concentrado para realizar ejercicios al aire libre en el Malecón de Santo Domingo o montar bicicleta.

El Malecón también ha concentrado esta noche a familias que pasean con los niños, mientras algunos comparten entre amigos.

A pesar de este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla, la entidad colocó a María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Juan, Pedernales, Monseñor Nouel, Barahona, Peravia y La Vega.

Mientras que en alerta verde se encuentran Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Barohuco, Espaillat y Valverde.