Realizan nueva prueba en Línea 2C del Metro de Santo Domingo

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo registró la tarde de este domingo una prueba dinámica como parte de su preparación para su posterior inauguración.

En una publicación realizada por la cuenta de Instagram de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) se ve al tren avanzando lentamente por las vías de la nueva línea.

Según la cuenta, en febrero “Los Alcarrizos y toda la zona podrán disfrutar de este servicio” dando a entender que la nueva forma de transporte estará disponible dentro de unos cinco meses.

Asimismo, en el mensaje colocado junto al video, aseguran que esta nueva línea del Metro de Santo Domingo beneficiará a más de un millón de personas. “Hoy celebramos un paso más hacia la meta: un sistema de transporte moderno, seguro y digno de nuestra ciudad”, concluye.