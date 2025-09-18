“Es un hospital que no tiene que ver con nosotros”, dice ministro de Salud sobre Oncológico del Cibao

El ministro de Salud, Víctor Atallah, expresó que las situaciones que se han denunciado en el Instituto Oncológico del Cibao “no tienen que ver con nosotros”.

“Es un hospital que no tiene que ver con nosotros. Nosotros le vamos a dar seguimiento ahora porque no podemos activar alertas en un hospital que no pertenece al sistema”, detalló el funcionario.

En el caso de los médicos que han presentado sus renuncias, Atallah dijo que ellos eligieron estar fuera del sistema.

Agregó que sí se estará dando seguimiento a las quejas que pueda emitir el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las demás instituciones, “pero tiene que surgir esa queja, tiene que surgir esa parte”.

Sobre este centro de salud, como no es parte del sistema, el ministro dijo que la función del Ministerio de Salud es seguir los procedimientos médicos y le dan seguimiento en caso de que hagan algo nuevo o algo no esté bien.

Atallah destacó que el Ministerio de Salud Pública da seguimiento a la parte de atención, la de salud, a la parte de procedimientos y la parte de protocolos; “ahora, si hay alguna queja más, ellos tienen que acercarse a nosotros y nosotros trabajar en ese sentido”.

Situación en Instituto Oncológico del Cibao

En los últimos días, varios médicos han decidido renunciar de sus cargos en el Instituto Oncológico del Cibao, mientras que otro grupo fue cancelado.

Estas salidas se producen tras los desacuerdos que han presentado estos profesionales de la salud con algunos manejos del centro, así como presuntas irregularidades.

Uno de los médicos desvinculados, Manuel Guzmán, explicó que en el instituto los pacientes están recibiendo sus tratamientos de quimioterapia en áreas de emergencia y pasillos y que existe la supuesta intención de eliminar el programa de residencia médica del hospital.

