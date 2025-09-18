SNS dice que Oncológico del Cibao no pertenece a la red pública de servicios de salud

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que el Instituto Oncológico del Cibao no forma parte de la Red Pública de Servicios de Salud.

El SNS precisó a través de un comunicado que la administración y funcionamiento del centro médico no se encuentran bajo la dependencia de esa institución.

“Esta aclaración se realiza en virtud de las múltiples inquietudes y solicitudes de información recibidas con relación al referido centro asistencial”, señala la publicación.

En la edición de este jueves, el Listín Diario ilustró como seis médicos han dejado sus puestos en el Instituto Oncológico del Cibao en las últimas semanas, salidas que se producen luego de que los galenos se mostraran en desacuerdo con ciertos manejos en el Instituto.

Manuel Guzmán, uno de los médicos desvinculados, confirmó la situación y explicó que fue despedido por apoyar las denuncias de irregularidades en el centro de salud.

Entre las irregularidades que se han denunciado en el Oncológico del Cibao, se encuentran despidos de médicos por denunciar anomalías, pacientes recibiendo sus tratamientos de quimioterapia en áreas de emergencia y pasillos y la intención de eliminar el programa de residencia médica de la entidad.

Guzmán detalló que como coordinador de la residencia de cirugía oncológica, asistía diariamente para las labores docentes y la atención de pacientes, pero tras su desvinculación, el programa quedó “en el aire”.

“Tras mi destitución, la dirección del programa de residencia de cirugía oncológica fue asumida por una oncóloga clínica, quien posee una especialidad que no está asociada al área de cirugía”, explicó Guzmán.

La salida de cuatro cirujanos oncológicos compromete seriamente la formación de nuevos especialistas, ya que los médicos clínicos no pueden operar, y el programa de residencias exige que los residentes sean supervisados en todo momento.

Además de Guzmán entre los desvinculados figuranJuan Vila, jefe del servicio de cirugía; Ariel Osoria, cirujano coloproctólogo; Rafael Gutiérrez y Julio Madera, destacados oncólogos, y Johanna Marte, uróloga oncológica, quienes presentaron su renuncia.