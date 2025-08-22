¡Cuidado! Estafadores podrían camuflajear tu propio número para llamarte

Una modalidad de estafa afecta a los usuarios de telefónicas al recibir llamadas de su propio número celular con la intención de realizar actos fraudulentos.

Una usuaria, que prefirió el anonimato, reportó haber recibido llamadas desde varios números en otros países, hasta que finalmente recibió dos llamadas con el número de uso personal y al contestar no recibió ninguna respuesta del otro lado de la línea.

Las llamadas fueron recibidas en las primeras horas de la mañana del miércoles, cuando aun la usuaria estaba acostada y sin revisar quien llamaba la tomó, pensando que había ocurrido algo con algún familiar.

Expresó que adicional a esto, a las 6:32 de la mañana recibió un mensaje con un código y un enlace acortado.

La denunciante indicó que luego de revisar el inusual llamado, contactó la telefónica que le brinda el servicio y le precisaron que se trata de un nuevo sistema de estafa y que no tienen acceso a las plataformas utilizadas por los estafadores para camuflajear los números telefónicos.

La compañía indicó que tampoco tiene acceso a bloquear este tipo de llamado, para proteger que sus usuarios sean víctimas de estafa o hurto de identidad.

En ese sentido, la empresa recomendó realizar una denuncia en el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, con el objetivo de salvaguardar los datos personales, sin embargo, este medio intentó contactarse con la extensión de ese departamento y no fue posible.

La usuaria teme por sus datos personales y que estas personas tengan acceso a información de sus contactos y realicen estafas en su nombre; y que esto mismo le suceda a otras personas.