Lunes con fuerte calor y lluvia en la tarde, mientras Indomet vigila dos zonas de aguaceros

Panorama de zonas de aguaceros en el Atlántico

SANTO DOMINGO, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) las condiciones meteorológicas para este lunes están combinadas con altas temperaturas, fuerte oleaje y aguaceros en horas de la tarde en distintas localidades.

En las primeras horas del día, se registran chubascos aislados en localidades del nordeste, como Samaná y María Trinidad Sánchez, así como en áreas costeras del Caribe, incluyendo San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Pedernales. En el resto del territorio nacional predominarán cielos mayormente despejados, con un ambiente soleado, brumoso y caluroso.

Mientras que en horas de la tarde y primeras horas de la noche, se prevé la ocurrencia de aguaceros locales, ocasionales tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden llegar a ser moderadas en algunas localidades de San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata, producto de la vaguada y el ciclo diurno.

También se pronostica fuerte oleaje en las costas.

Hasta 36 grados de temperatura

Las temperaturas siguen calurosas debido a la época del año, la presencia de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara y la incidencia del viento cálido del este/sureste.

“Por tal motivo, recomendamos a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección durante el periodo de mayor insolación (de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.). Asimismo, se sugiere utilizar lugares ventilados y frescos, especialmente para niños y adultos mayores, quienes son más susceptibles a la sensación térmica elevada”

 Zonas de aguaceros

El Indomet informa que se observa una vaguada ubicada en el Atlántico tropical central, que presenta una baja probabilidad de 10 % formación ciclónica en 48 horas. Mientras que, en 7 días, muestra una probabilidad baja de 10 %.

Una segunda, es una circulación de baja presión ubicada cerca de las islas de Cabo Verde, en la costa oeste de África, presenta una probabilidad alta de 90 % formación ciclónica en 48 horas. Mientras que, en 7 días, muestra una probabilidad alta de 90 %.

“Estos sistemas, por su posición y distancia, por el momento no representan ningún peligro para la República Dominicana, pero mantenemos un monitoreo permanente”.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo: se esperan nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros y sensación calurosa

