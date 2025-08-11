Lunes con fuerte calor y lluvia en la tarde, mientras Indomet vigila dos zonas de aguaceros

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) las condiciones meteorológicas para este lunes están combinadas con altas temperaturas, fuerte oleaje y aguaceros en horas de la tarde en distintas localidades.

En las primeras horas del día, se registran chubascos aislados en localidades del nordeste, como Samaná y María Trinidad Sánchez, así como en áreas costeras del Caribe, incluyendo San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Pedernales. En el resto del territorio nacional predominarán cielos mayormente despejados, con un ambiente soleado, brumoso y caluroso.

Mientras que en horas de la tarde y primeras horas de la noche, se prevé la ocurrencia de aguaceros locales, ocasionales tormentas eléctricas y ráfagas de viento que pueden llegar a ser moderadas en algunas localidades de San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata, producto de la vaguada y el ciclo diurno.

También se pronostica fuerte oleaje en las costas.

Hasta 36 grados de temperatura

Las temperaturas siguen calurosas debido a la época del año, la presencia de partículas de polvo provenientes del desierto del Sahara y la incidencia del viento cálido del este/sureste.

“Por tal motivo, recomendamos a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar la exposición directa a la radiación solar sin la debida protección durante el periodo de mayor insolación (de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.). Asimismo, se sugiere utilizar lugares ventilados y frescos, especialmente para niños y adultos mayores, quienes son más susceptibles a la sensación térmica elevada”

Zonas de aguaceros

El Indomet informa que se observa una vaguada ubicada en el Atlántico tropical central, que presenta una baja probabilidad de 10 % formación ciclónica en 48 horas. Mientras que, en 7 días, muestra una probabilidad baja de 10 %.

Una segunda, es una circulación de baja presión ubicada cerca de las islas de Cabo Verde, en la costa oeste de África, presenta una probabilidad alta de 90 % formación ciclónica en 48 horas. Mientras que, en 7 días, muestra una probabilidad alta de 90 %.

“Estos sistemas, por su posición y distancia, por el momento no representan ningún peligro para la República Dominicana, pero mantenemos un monitoreo permanente”.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo: se esperan nubes dispersas, posibles chubascos pasajeros y sensación calurosa