“No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”, fiscal DN

Para la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, “deja un profundo sabor a injusticia, la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para los propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario.

La jueza impuso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida, como medida de coerción.

Ante esta decisión, adoptada la madrugada de este jueves, la fiscal Rosalba Ramos expresó su inconformidad, por entender que esto pone en entredicho la esperanza de justicia de cientos de familias, de una tragedia que dejó 235 muertos y más de 100 heridos.

La magistrada Ramos entiende que no puede haber paz, mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo.

“La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo” expresó Ramos en su cuenta de X.

El Ministerio Público apelará

También el magistrado Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, calificó como una “burla a las víctimas” la decisión de la Jueza Veloz de dejar a los imputados en libertad, por considerar que el tribunal no valoró los hechos en su justa dimensión.

En consecuencia, el Ministerio Público va a apelar las medidas de coerción.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, puntualizó.

