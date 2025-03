Jurista y catedrático Almanzor González Canahuate solicita aumento del monto en su jubilación

“Lo que recibo no alcanza para pagar mis medicamentos y terapias”, expresó Almanzor González Canahuate, quien ha sido jurista y catedrático de generaciones de abogados en República Dominicana y un autor de obras jurídicas, al solicitarle al Gobierno, a través de este medio, un aumento del dinero que recibe por su jubilación.

Cuenta que padece de hipertensión arterial, problemas de la próstata, dificultades de circulación y dolores crónicos, situación que afecta su vida diaria.

“Algunos medicamentos no están cubiertos por el seguro de salud, y tengo que tomar pastillas diarias”, informó el jurista, señalando que gasta alrededor de RD$ 56,000 cada mes solo en medicamentos.

Debido a la demora y la falta de respuesta, González Canahuate espera que el presidente Luis Abinader adopte las medidas necesarias para la revisión de su expediente y que así se le pueda aprobar un aumento en su pensión, enfatizando que solo busca el reconocimiento de sus derechos.

Exsenador de la República, Almanzor Gonzáles Canahuate.Jorge Martínez

A pesar de sus problemas de salud y las dificultades económicas que atraviesa, este catedrático continúa con la venta de libros frente a distintos tribunales de la capital para completar sus ingresos y costear sus medicinas.

“Estoy vendiendo libros frente a los tribunales, pero por mi problema de salud no quisiera seguir con las ventas de libros. Le pido al señor presidente que revise mi expediente que lo deposité hace dos años y no he recibido respuesta”, expresó.

Durante la entrevista con reporteros de este diario, el jurista destacó que buscó ayuda de la Directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pero lo han “ignorado”.

González Canahuate recordó su contribución al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a la política dominicana, mencionando que muchos de sus discípulos ocupan cargos importantes en el gobierno y que se siente tratado injustamente.

No obstante, expresó su profunda “decepción” al ver que funcionarios a quienes ha formado “no cumplen con las leyes que él mismo ha enseñado”.

Se ha destacado

Almanzor González Canahuate también fue Senador de la República, además de que ha escrito diversas obras, como “Recopilación Jurisprudencial Integrada”, que contienen 290 sentencias. Se ha destacado también como músico en la Orquesta Sinfónica Nacional.

De igual forma, ha sido líder y activista sindical, y posee una formación en las áreas social y política.