PLD sobre discurso de Abinader: “La gente no se nutre de discursos, sino con hechos”

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó a la rendición de cuentas realizada este jueves por la Asamblea Nacional, criticando diversas “falacias” expresadas por el presidente Luis Abinader.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, le recordó al tren gubernamental dirigido por el mandatario Abinader que la población dominicana aun está a la espera de ver los resultados alcanzados con las promesas de su primera gestión.

“La transparencia no son símbolos, es también decir la verdad y en eso ha fallado el Gobierno. La vida de la gente no se nutre con discursos, sino con hechos. No basta con prometer propuestas, cuando se gobierna se esperan resultados”, afirmó Pujols.

Pujols, quien habló en la Casa Nacional del PLD ante miembros del comité́ político y central, detalló "las falsedades", consideradas por la entidad opositora, que fueron manifestadas por Abinader.

El único reconocimiento

La única acción que fue considerada un avance por el PLD es la intervención de las Cuevas del Pomier, ubicadas en San Cristóbal, ante las operaciones mineras que supuestamente afectan los recursos naturales. “Es una medida que celebramos”.

No obstante, aclaró que no es coherente el compromiso con el medioambiente por parte del jefe de Estado cuando continúa otorgando permisos a empresas para contaminar el aire y las aguas.

“Inflación no se combate con discursos”

La organización morada lamentó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “incumpliera" con el anuncio de reducir en un 30% el costo de los alimentos. Sino que “han hecho exactamente lo contrario: subirlo más de un 48% en promedio”.

Aseveró que el precio de la libra del arroz selecto ha aumentado de RD$26 a RD$46, al igual que otros productos como el pollo, huevo, la leche, los cuales también registraron un alza.

Producción campesina

Por otro lado, considera que el “gobierno falta a la verdad” al comunicar un 90% de sostenibilidad alimentaria, teniendo en cuenta que prioriza las importaciones de los productos alimenticios. Además, cuestionó la visión del presidente Abinader de alcanzar el “hambre cero” en República Dominicana para 2028.

“Las importaciones se han disparado en USD$2,200 millones, un aumento del 71%. Se está́ abandonando a nuestros productores, colocando la comida en manos de importadores”, afirmó Pujols, sin mencionar el año de comparación.

“Desafíos para la juventud”

“Hablan sobre más empleos, pero más de la mitad de los empleos son informales, precarios, mal pagados y sin protección social”, puntualizó Pujols, alegando que los pocos empleos formales creados recientemente corresponden al abultamiento de la nómina pública.

Ante esta situación le pregunto a la dirigencia perremeísta: “El Gobierno ha manejado cinco millones de millones de pesos, ¿dónde están las obras y las infraestructuras?

Obras inconclusas

Pujols lamentó que el gobernante Abinader no pudiera mostrar una sola obra importante edificada en el pasado cuatrienio, 2020-2024. Mencionando la solución vial del kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte, la circunvalación de Baní, al igual que en San Francisco de Macorís, Moca y la extensión de la línea del Metro.

“Tampoco se refirió a las obras que debían realizarse con los recursos de la renegociación del Aeropuertos Dominicanos del Siglo XXI”, acotó.

Inseguridad

“La inseguridad roba la tranquilidad de los hogares dominicanos. No hay un solo dominicano que no haya sido víctima de la delincuencia o conozca a alguien que lo haya sido”, subrayó.

Deploró que el Sistema de Emergencias 911 de encuentre “destruido y abandonado”, ya que deja a la población “sin respuesta”.

“Apagones”

Pujols dijo que el PRM ha rescatado las tristes experiencias de los apagones que se vivieron “hace 20 años”, para convertirlas en una realidad del presente.

“Nos han hecho retroceder 20 años en el sector eléctrico con un sistema de pérdidas y falta de inversión”, estableció.

“Fracasos en la educación”

Respondió al programa educativo “Con Base", mencionado por el presidente Abinader, en el cual las evaluaciones diagnósticas evidencian un “retroceso” en matemáticas, pasando de 27.45% en 2017, a sólo un 23.7% en 2023 sobre los calificados satisfactoriamente.

“Cuando un niño se queda sin escuela, no es solo un problema social, es un fracaso del Gobierno, (que registra) cerca de 100,000 niños fuera de las aulas”, comentó.

“Salud precaria”

Considera que el presidente Abinader, “más que hablar sobre hospitales remozados sin detallar cuáles ni dónde”, debe responder a las denuncias contra el servicio de salud que revelan falta de medicamentos e insumos.

Pujols terminó su ponencia reafirmando el compromiso con la soberanía nacional, para celebrar el Día de la Independencia Nacional y conmemorar la historia de los próceres de la patria.

“El PLD se diferencia del PRM con hechos y resultados, apostando por una gestión eficiente, transparente y basada en la justicia social”, concluyó.