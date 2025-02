Altagracia Salazar a quienes difundieron desinformación en caso USAID: “Van a ir a la justicia”

Altagracia Salazar indicó que las personas que se hicieron eco de la desinformación publicada por el comunicador Johnny Arrendel, quien acusó a varios periodistas de recibir miles de dólares mensuales de parte de la Agencia de los estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), serán sometidos a la acción de la justicia.

Sin abundar en nombres de aquellos contra quienes se querellará, dijo que toda persona que “nos mentó con nombre y apellido” irán a la justicia porque con la disculpa no es suficiente.

“Van a ir a la justicia, va a ir, los abogados decidirán, hay alguna gente que es tan insignificante que no se puede someter, hay alguna gente que tú le haces un favor, pero van a ir a la justicia, con la disculpa no es suficiente”, expresó en un comentario en su programa de Youtube “Sin maquillaje”.

Sentenció, además, que a pesar de que no se presentaron pruebas sobre la publicación de Arrendel, comunicadores y diversos programas se hicieron eco de la desinformación por lo que “hay gente y medios con lo que no hay que guardar la más mínima forma porque simplemente se desnudaron, se hicieron eco de una información falsa y no fue gratis”.

Sobre Johnny Arrendel, dijo que posiblemente la mano de la justicia “no le llegué”, si continúa en los Estados Unidos, lugar donde reside, pero que sus disculpas se deben a que tal vez un abogado le informó que su infamia tiene dos caras y acusaba directamente a esa nación norteamericana.

“Cuando nos acusó a nosotros de recibir dinero, también acusó a oficiales norteamericanos de cometer irregularidades”, dijo.

A través de un comunicado en inglés y español, Arrendel pidió disculpas por compartir informaciones por una fuente “sin validarlas”

“Mi grave error fue producto, en gran parte, de la efervescencia nacionalista derivada del momento político”, indicó.

Los periodistas y presentadores de televisión a los que acusó fueron Marino Zapete, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Mariasela Álvarez y Edith Febles.