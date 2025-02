Comunicadores niegan cobros en Usaid; Huchi señala a “directivos del PLD” en desinformación

Huchi Lora, Marino Zapete, Mariasela Álvarez y Edith Febles han calificado como una campaña de difamación la publicación en redes sociales que los señala como “agentes especiales” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).

De acuerdo a esta publicación, que ha sido compartida por otros comunicadores y personas ligadas al mundo político, estos periodistas dominicanos cobraban más de cinco mil dólares mensuales.

En la publicación, que fue compartida por una cuenta en redes sociales a nombre de Johnny Arrendel, en cuya biografía se le describe como "editorialista digital y de la radio dominicana, analista-consultor", no se especifica en qué consistía el supuesto trabajo realizado por los periodistas.

“Ha habido un consenso de personas interesadas y con mucho dinero desde mi punto de vista, dinero robado del pueblo dominicano, que ha decidido montar una campaña y que tiene unos objetivos claros para desacreditar a un grupo de personas por las razones que ellos tengan”, indicó Marino Zapete al ser entrevistado en el programa “El Despertador” que se transmite por Noticias SIN.

Mientras que Huchi Lora y Mariasela Álvarez coincidieron en que la información, compartida en la red social de X, antiguo Twitter, fue publicada por un ciudadano dominicano desde el exterior, específicamente en Estados Unidos.

A través de un video, Lora indicó que nunca ha recibido dinero de medios que sean ajenos a los que ha laborado en sus 58 años de ejercicio, además de que “nunca he tenido relación alguna con el USAID y no conozco a ningún integrante de su personal”.

Explicó, además, que las informaciones que maneja sobre esta campaña de difamación surge de directivos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ligados a expedientes de desfalco al Estado.

“Hoy tenemos informaciones sobre la participación activa de unos pocos directivos del PLD y subrayo poco, porque son pocos, algunos de los cuales tienen expedientes judiciales por grandes desfalco al Estado”, dijo en un video de 5 minutos y 25 segundos publicado en su canal de Youtube.

En la información expresó que uno de los usos dados a ese dinero fue la adquisición de medios electrónicos “los cuales están usando para amplificar la información publicada del tuit fuera del territorio”.

De igual forma, la productora y presentadora de televisión Mariasela Álvarez señaló que con esta información ella y los demás comunicadores han sido injuriados, por lo que tomarán medidas contra quienes hayan compartido la desinformación.

“Nosotros vamos a tomar medidas, las medidas que sean pertinentes, todas esas personas que se han hecho eco de esta campaña que han utilizado nuestros nombres”, dijo en comentario en su programa “Esta Noche Mariasela”.

Aunque sin abundar en detalles de acciones a tomar y a través del programa “El Día” y “La Cosa Como Es”, Edith Febles se refirió a la publicación indicando que la desmontará.

“Esta vez les prometo que su montaje será desmontado”, dijo al leer un texto vinculado a otro caso de desinformación y la propagación de informaciones falsas.

Marino Zapete, quien ha sido invitado a varios programas para hablar de este tema, también negó que haya cobrado en la USAID.

“Yo nunca he sabido dónde está USAID, yo nunca he tenido vínculo, yo nunca he estado en ninguna ONG, yo nunca he estado en ningún proyecto de eso”, dijo este martes en una entrevista en “El Despertador”.

Altagracia Salazar

La también periodista Altagracia Salazar, señalada como otras de las personas que supuestamente cobraba de la USAID, se ha negado a referirse al tema, asegurando que no le dará “cinco minutos de fama a una persona que está hablando sin fuente”.

Colegio de Periodistas

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) llamaron cesar la difusión de este tipo de especulaciones que afecta la reputación de los comunicadores al tiempo de invitar a presentar las pruebas que los vinculan con esta agencia.

“Denunciamos y cuestionamos las malas acciones de los funcionarios, exigimos servicios públicos de calidad, una gestión transparente de los fondos públicos y la defensa de las libertades”, afirmó Aurelio Henríquez, presidente del CDP.