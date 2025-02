¿Legalidad contra necesidad? Buscando una solución a las aspiraciones tempranas...

Al ejercer su labor como árbitro del sistema político, la Junta Central Electoral (JCE) ha tenido que establecer en varias ocasiones que el periodo de precampaña no inicia hasta junio del 2027 debido a las constantes demostraciones de aspiraciones tempranas realizadas desde los diferentes partidos políticos.

Desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde actuales funcionarios y dirigentes en cargos electivos comenzaron una puja temprana por quién ocupará la candidatura presidencial luego de que el presidente Luis Abinader rechazara buscar un tercer mandato consecutivo (estaba impedido por la Constitución), hasta el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes se encuentran en inmersos en la búsqueda de quién será la persona que asuma ser el rostro de esa organización política hasta el 2028.

Esos dos partidos podrían beneficiarse de una resolución temprana para definir a la persona que encabezará su propuesta presidencial en el 2028.

Caso del PLD

Dentro de las filas moradas se discute la idea de tratar de volver a buscar un “método” que les permita designar a la persona que será proclamado como candidato presidencial en octubre del 2027.

El partido opositor viene de tener el peor rendimiento electoral en los últimos comicios tras sacar un 10.3% en el nivel presidencial, solo 13 diputados y ningún representante en el Senado de la República, esos resultados vinieron luego de que no lograran ninguna alcaldía de principalía en las elecciones municipales y el saldo de las elecciones del 2020, por lo que sus altos dirigentes entienden la necesidad de iniciar con la formación de la figura presidencial para el periodo de campaña.

Ya en el 2022, el PLD realizó un proceso al cual denominaron “consulta ciudadana”, donde, técnicamente, escogieron a la persona que recibiría el apoyo masivo de la organización política para toda la campaña electoral; a pesar de que la propia JCE, y otros partidos, realizaron señalamientos de que estos estaban escogiendo un candidato presidencial, en la práctica, los peledeistas indicaron que solo estaban determinando cuál de sus posibles precandidatos tenía la mejor valoración ante la ciudadanía, e impulsar la figura, y si en caso de que otra persona buscase esa nominación, iban a hacer unas primarias cerradas.

El PLD realizó su consulta en octubre del 2022. Jorge Luis Martínez / LD

Mientras la cúpula morada decide sobre si volverán a usar el método que no pudo ser penado por el órgano electoral, el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantes Díaz, manifestó que hasta el momento la intención es que ese candidato se escogido en unas primarias abiertas; pero las mismas no ocurrirían hasta octubre del 2027 lo que podría no resultar beneficioso para ellos.

Hasta el momento, solo el exministro Francisco Javier García ha sido la única persona en oficializar sus aspiraciones presidenciales; aunque en las últimas semanas han salido exclamaciones desde la base peledeista de que los últimos dos candidatos, Gonzalo Castillo y Abel Martínez, podrían estar buscando volver a aspirar.

Ambos nombres se suman a la propuesta de que esa candidatura presidencial caiga en manos del exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien actualmente ocupa una de las vicepresidencias del partido y ha sido mencionado como uno de los que debería ser la nueva cara del PLD, sin embargo, este optó primero por no aspirar a ninguna posición dentro de la convención interna y tampoco ha hablado sobre esas propuestas de manera pública. Actualmente Jiménez es catedrático en la universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Caso del PRM

Aunque dentro del partido de gobierno estos no tienen la misma urgencia que su opositor, estos podrían beneficiarse de una decisión temprana para evitar una posible división justo antes de las elecciones.

Desde que el actual mandatario oficializó mediante la Constitución que no optará por un tercer periodo, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Turismo, David Collado; el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud; el director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara son de los nombres mencionados para optar por la candidatura presidencial del partido oficialista.

El PRM podría enfrentar su primera división en su historia partidaria

Con esas aspiraciones en plena marcha, múltiples dirigentes del PRM han comenzado a identificarse con alguno de los bandos, lo que podría llevar a una fragmentación dentro de la organización política.

La posibilidad latente de que ocurra esa división hace que exista el planteamiento de que Abinader apoye una precandidatura presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña; la vicemandataria se ha convertido en la mano derecha del jefe de Estado, asumiendo cada vez más responsabilidades en áreas de crisis para el Gobierno; además, en la última campaña electoral se adentró de lleno en el activismo político, consiguiendo simpatizantes en varios sectores del PRM y de la sociedad dominicana.

“No es bueno saltarse etapas”

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, manifestó que los partidos no deberían “saltarse etapas” ya que esa acción “hace daño y es ilegal”.

Las actuales leyes que rigen el sistema político, la 33-18, sobre partidos políticos y la 20-23, de régimen electoral, señalan que los candidatos presidenciales no pueden ser proclamados hasta octubre del año preelectoral (2027), y que las denominadas “precandidaturas” no existirán hasta el momento en que se proclame el inicio de la precampaña en junio de ese mismo año.

Sin embargo, el hecho de que el PLD pudiese realizar su proceso de consulta en el 2022, debido a que no existía en la legislación entonces existente algo que no permitiera la celebración de la misma, abre la oportunidad de que se encuentren mecanismos para que estas organizaciones políticas puedan identificar antes del 2027 la persona que encabezará su propuesta presidencial.