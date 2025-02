Comunitarios de Santo Domingo Norte se encuentran con opiniones encontradas ante programa "El Gobierno Contigo"

A inicios del mes de febrero de 2025, el presidente Luis Abinader anunció para las comunidades de Santo Domingo Norte el programa "El Gobierno Contigo", que pretende buscar soluciones a las necesidades que aún no han sido resueltas de esas zonas.

Si bien se busca resolver de primera mano más del 80% de los problemas de cada sector, muchos han manifestado su descontento con el inicio de estas obras, mientras que otros ni siquiera tenían conocimiento de las mismas.

“Ellos están arreglando esa casa de ahí y yo vivo al lado, entonces yo les dije a ellos: ‘¿Cómo ustedes arreglan esa de ahí al lado y la que está al lado, que es la mía, no la arreglan?’, señaló indignado Jesús Antonio, residente de Barrio Nuevo, mientras comparaba las casas que eran arregladas y las que no. “Si ellos vienen aquí a este barrio, deben arreglar todas las casas. No por clasificación”.

Afirmó que sufre de filtraciones constantes en las paredes de su vivienda, lo que puede debilitar su estructura, además de grietas y otros daños que comprometen su seguridad.

Con él concuerdan sus vecinas Nani Ortíz y Rosa María, quienes destacan que la primera fase de este programa en su sector se ha dado “por caritas” y no en igualdades de condiciones para todos los que lo necesitan.

De igual forma expresaron que la principal problemática que padecen como comunidad es el suministro de agua potable, donde no todas las viviendas tienen permitido este acceso y la forma en que pueden obtenerla es mediante pozos, camiones y bombas sumergibles, llegando a crear incluso un negocio con este líquido vital para el ser humano.

Por otro lado, en zonas como Guaricano y Altos de Sabana Pérdida, sectores que también conforman Santo Domingo Norte, sus habitantes han confirmado que, si bien es cierto que conviven con drenajes obstruidos, tanques de almacenamiento de agua obsoletos, calles sin alumbrado y contaminación por basura, no estaban ni enterados de este programa ni mucho menos observados por las autoridades competentes por esos lugares.

Algunos cuentan con escasez de servicios básicos desde hace 15 años y aseguraron no recibir respuesta de las autoridades competentes pese a los múltiples llamados de atención que han hecho.

“No resuelven nada, saben la problemática y nunca resuelven nada”, expresó un habitante de Guaricano mientras observaba un tanque para almacenar agua que se encontraba en desuso desde hace años. “Pasan años y nunca resuelven”, lamentó.

Al mismo tiempo, es evidente apreciar que, aunque algunas de estas calles de estos barrios se encontraban recién pavimentadas al momento que Listín Diario realizó el recorrido por estos lugares, otras ni siquiera tenían la primera capa de asfalto puesta, contando con baches y hoyos que las hacen casi intransitables.

Los agraciados

Diógenes Luna, presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Nuevo, explicó que alrededor de 100 familias de escasos recursos han logrado ser impactadas por este programa a través de reparaciones en sus viviendas o bien mobiliarios de casa.

“Nunca llegamos a todos, pero en este caso estamos tratando de lo que se nos da, ponerlo al servicio de la comunidad. Vamos a trabajar con lo que tengamos a mano”, aclaró.

Desde restauración de transformadores, bacheos de calles, reconstrucción de cañadas y reparación de los peatones son algunas de las actividades que mencionó que se han llevado a cabo en esta primera fase y estimó que la segunda fase trataría de cubrir aquellos que aún no han podido ser favorecidos.

“Yo lo necesitaba, como todo el mundo”, fueron las palabras de agradecimiento de Sonia Soto, quien reside en el sector, al ser una de las beneficiadas que recibió un techo para su morada además de otras reparaciones.