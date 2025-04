Michelle Obama explica por qué no fue a la investidura de Donald Trump

Michelle Obama aclaró por qué no acudió a la investidura de Donald Trump. En uno de los episodios de su podcast, que presenta con su hermano, Craig Robinson, la exprimera dama de Estados Unidos habló sobre cómo es vivir bajo el escrutinio público.

“La gente no podía creer que dijera que no por otra razón, tenían que asumir que mi matrimonio se estaba desmoronando”, dijo haciendo referencia a los titulares que se publicaron en torno a la toma de posesión de Trump o las salidas en solitario de su esposo.

Agregó: “Tuve que esforzarme al máximo para no hacer lo que se esperaba de mí, sino lo que realmente sentía que era lo correcto. Eso fue algo difícil".

"Empezó por no tener nada que ponerme", dijo Obama sobre el momento en que tomó la decisión. "Pensé: si no voy a hacer esto, tengo que decírselo a mi equipo. Ni siquiera quiero tener un vestido listo, ¿no? Porque es tan fácil decir simplemente: 'Déjenme hacer lo correcto'".

La asistencia a eventos sin su marido, o viceversa, se relaciona con los esfuerzos de la activista por practicar el “arte de decir no” cuando siente que es la decisión correcta.

"Es un músculo que hay que desarrollar", explicó sobre su filosofía. "Y creo que sufrimos, porque es casi como si hubiéramos empezado a entrenar tarde en la vida para desarrollar ese músculo, ¿verdad? Apenas ahora estoy empezando a desarrollarlo".

Quiero que nuestras hijas, quiero que las jóvenes… Quiero que mis hijas empiecen a practicar diferentes estrategias para decir que no. Después de todo lo que he hecho en este mundo, si todavía les demuestro que debo seguir… sigo demostrando que amo a mi país, que hago lo correcto, que siempre me mantengo firme, que siempre me esfuerzo, incluso frente a tanta hipocresía y contradicción, lo único que estoy haciendo es mantener ese listón tan alto que nos pusieron nuestras madres y abuelas”, expresó.

Al momento de darse a conocer que Michelle no acompañaría a su esposo a la toma de posesión de Donald Trump, circularon rumores de una supuesta separación entre ellos.

En ese momento no se proporcionó una explicación sobre por qué Michelle Obama no asistiría a la inauguración de Trump. Tampoco asistió al funeral de Estado en Washington para el expresidente Jimmy Carter. Los expresidentes Trump, Obama, Bush y Clinton y sus cónyuges asistieron, excepto ella.