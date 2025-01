Mal olor y suciedad por presencia de palomas en estación Gregorio Urbano Gilbert del metro

“Asco” es un calificativo que suelen utilizar los usuarios del metro cuando abordan la estación Gregorio Urbano Gilbert, en la Línea 1, en la avenida Hermanas Mirabal, debido a las condiciones de limpieza en las que se mantiene por las heces de palomas que habitan el lugar.

Nada más entrar, el olor fétido satura el ambiente. Hay suciedad presente en escaleras, pisos y barandales, en especial en el piso de arriba, cerca de las ventanas, que es por donde suelen entrar las aves.

“Desde que entras las palomas te dan el mal olor. Da asco, uno no quiere poner la mano en ningún lado", afirmó el usuario Manuel Núñez.

Para Mercedes Hernández, el “hedor terrible” que acompaña la situación le resulta indignante, incluso si su uso en la terminal no es frecuente. “Es terrible, siempre es terrible y muy contaminante”, refirió molesta.

Pese a sus condiciones, usuarios abordan el tren de manera regular.Nalphy Martínez

Aunque muchos se han resignado por el uso inevitable que necesitan del ferrocarril, comprenden que no se han aplicado las medidas correctas para arreglar la instalación, pese a su regular limpieza que, según algunos, el personal de limpieza mantiene.

“Está bien feo, pero lo que pasa es que esas palomas no se van fácil. Ya cuando ellos tienen un lugar a donde estar no salen”, expresó resignada una usuaria.

“Eso de las palomas, eso es como tú luchar con la naturaleza, como tú decirle a un ciclón que no llegue. Eso es una plaga. No hay un control, ¿cómo controlan ellos las palomas? No sé cómo, pero algo tienen que hacer porque esto es un chiquero”, lamentó Diosis Jimenez.

Al mismo tiempo, señaló que si bien es cierto que el personal de limpieza se mantiene higienizando la zona, no sirve de nada porque no erradican el problema desde la raíz.

Posibles alternativas

Dado que el metro de Santo Domingo es considerado como el sistema ferroviario más extenso del Caribe y uno de los más utilizados a nivel nacional en el Gran Santo Domingo, la presencia de palomas y la falta de medidas efectivas han llevado a los pasajeros a proponer alternativas para mejorar la situación.

Cerrar las alcantarillas, colocar varillas, invertir más en la estructura, mantener las ventanas clausuradas, ventilar más el lugar, señuelos de búhos, poner espejos o utilizar otros métodos de limpieza son algunas soluciones que han manifestado ante esta problemática que permanece desde los inicios de la estación.

“Ellos pudieran mejorar para que las palomas, si se mantienen, se mantengan de un solo lado, pero deben hacer una inversión. Tendrían que hacer una inversión para evitar que las palomas tengan donde posarse”, sugirió Alexander Peña.

Cuando presentan una queja por esta cuestión, una cuantiosa cantidad se ha dirigido al operador telefónico que se encuentra al otro lado de la avenida. Sin embargo, expresaron que estos formularios no sirven de nada ni son tomados en cuenta para la institución porque todo se mantiene igual.

criaturas voladoras

Las palomas son animales que, de manera general, pueden encontrarse en zonas urbanas con edificios altos y conductos de ventilación donde pueden construir con facilidad sus nidos.

Al momento de defecar, sus heces pueden transmitir enfermedades peligrosas para los humanos como salmonelosis, encefalitis viral, histoplasmosis, criptocosis, entre otras que pueden ser potencialmente mortales entre los humanos.

Ya sea de manera directa o indirecta, el contacto con su excremento causa complicaciones en el organismo humano.