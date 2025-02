LeBron y Luka fallan, Charlotte se impone a los Lakers en Los Angeles

Miles Bridges anotó 29 puntos, LaMelo Ball agregó 27 y los Hornets de Charlotte sorprendieron a LeBron James y Luka Doncic con una victoria por 100-97 sobre los Lakers de Los Ángeles el miércoles por la noche.

James anotó 16 de sus 26 unidades en el último cuarto, pero falló dos intentos de triple justo antes del final. Doncic tuvo 14 tantos, 11 rebotes y ocho asistencias en su tercer partido con los Lakers, que comenzaron y terminaron el descanso del Juego de Estrellas con derrotas ante Utah y Charlotte, dos de los peores equipos de la NBA.

Después de que Nick Smith Jr. anotara un triple que puso a su equipo al frente con 48 segundos restantes, Rui Hachimura falló dos tiros libres. Ball penetró para una bandeja con 14,2 segundos por jugar. James anotó un triple con 6,8 segundos en el reloj, pero Ball convirtió dos tiros libres y James falló dos veces para sellar la segunda victoria de los Hornets en 11 partidos.

Mark Williams tuvo diez puntos y nueve rebotes en su primer partido desde que los Lakers adquirieron al pívot en un intercambio y luego rescindieron el acuerdo.

Los Hornets estuvieron abajo 65-53 con cuatro minutos restantes en el tercer cuarto antes de hacer una racha de 22-1. Los Lakers fallaron diez tiros consecutivos en un lapso de 6:39.

Doncic acertó 5 de 18 desde el campo y 1 de 9 triples en un partido reprogramado de enero debido a los devastadores incendios forestales en el sur de California.

Próximamente: Ambos equipos juegan el jueves por la noche. Los Hornets se enfrentarán a Denver, y los Lakers jugarán contra Portland.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.