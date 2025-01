"Todos somos sector salud" y "aumento salarial para todo el personal", vociferaban los empleados del Hospital Dr. Félix María Goico, el Salvador Bienvenido Gautier y el Hospital de la Mujer Dominicana Dra. Evangelina Rodríguez con el objetivo de obtener un aumento salarial de mínimo 20 mil pesos dominicanos.

Desde conserjes, camilleros, el equipo de lavandería, cocineras, secretarias, personal de seguridad y archivistas protestaron desde tempranas horas de la mañana en sus respectivos centros de salud, tras ser excluidos del incremento salarial estipulado para los médicos.

Ángela Guillén, quien es parte del equipo de conserje del hospital Gautier, manifestó que "con 10 mil pesos es imposible vivir". Además, señaló que desde hace 10 años no reciben aumento salarial.

El conglomerado de empleados de la parte administrativa de los distintos centros de salud manifestaron que el sueldo que ganan no les alcanza para resolver y asumir responsabilidades domésticas, por lo que exigen un aumento lo más rápido posible.

Video Empleados de hospitales protestan tras ser excluidos de aumento salarial



"El médico no trabaja sin camilleros, no entra a un consultorio sucio. Sin facturación los médicos no trabajan ni funciona el hospital", expresó consternada Georgina Durán, quien es parte del personal administrativo del Hospital Dr. Félix María Goico, tras no sentir cambios positivos en la gestión de los centros de salud.

Por estas razones, exigen no solo al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, sino también al presidente Luis Abinader apiadarse de ellas, pues consideran que no es justo servir al sector salud y siempre ser excluidas de los aumentos y el bienestar que gozan otros empleados.